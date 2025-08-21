Samsunspor'un Avrupa Mücadelesi Dev Ekranda Coşkuyla İzlenildi

Samsunspor'un Avrupa Mücadelesi Dev Ekranda Coşkuyla İzlenildi
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşılaşan Samsunspor'un maçı, Samsun'da kurulan dev ekranla taraftarlar tarafından coşkuyla izlendi. 27 yıl aradan sonra Avrupa'da mücadele eden takım, büyük destek aldı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşan Samsunspor'un zorlu mücadelesi Samsun'da dev ekranda takip edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma için Cumhuriyet Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ekranda kırmızı-beyazlı taraftarlar, karşılaşmayı heyecanla izledi.

Samsunsporlu taraftarlar, 27 yıl sonra Avrupa'da boy gösteren takımlarını ellerinde bayraklar ve meşalelerle destekledi.

Karşılaşma boyunca tribünleri aratmayan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Spor
