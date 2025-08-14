Samsunspor'un Rakibi Panathinaikos, Shakhtar'ı Elemesiyle Güçlendi

Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Panathinaikos, Shakhtar Donetsk'i eleyerek önemli bir başarı elde etti. Yunan ekibi, bu galibiyetle birlikte Avrupa sahnesinde iddialı bir konuma geldi. İstanbul'da gerçekleşen bu karşılaşma, futbolseverler arasında büyük bir heyecan yarattı.

Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Shakhtar Donetsk'i eleyen Yunan ekibi Panathinaikos oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
