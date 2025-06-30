Samsunspor'un 60. Yıl Dönümü Kutlandı

Samsunspor'un 60. Yıl Dönümü Kutlandı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümü Ladik'te taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı. Meşale ve havai fişek gösterileriyle devam eden etkinlikte, taraftar grubu başkanı Yasin Tulum, Samsunspor'un tarihine ve geleceğine vurgu yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümünü, Ladik'te kutlandı.

Şirinler Ladik taraftar grubu tarafından otogardan konvoyla başlayan kutlamalar Belediye Kule Dibi Tesislerinde devam etti.

Meşale ve havai fişek gösterileri ile devam eden program sonrası açıklama yapan Şirinler Ladik Taraftar Grubu Başkanı Yasin Tulum, "Samsunspor sevdamızı bu yıl Avrupaya giderek taçlandırdık. Kırmızı beyazlı camianın, şanlı tarihinin 60. yılını gururla kutluyorum. Samsunspor'un mazisine saygılı, geleceğine umut dolu taraftarlarımız ile gönlümüzde ayrı bir yeri var. ifadelerini kutladı.

Kutlamalara vatandaşlarda ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Spor
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