Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisiyle kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisiyle kutladı

AA - İlyas Gün - Spor
 - Güncelleme:

Samsunspor Kulübünün 57. kuruluş yıl dönümünü taraftarları, meşale gösterisiyle kutladı.

Samsunspor Kulübünün 57. kuruluş yıl dönümünü taraftarları, meşale gösterisiyle kutladı.

Samsun'da 30 Haziran 1965 yılında kurulan Samsunspor Kulübünün 57. yıl dönümü nedeniyle meşale gösterisi düzenlendi.

Atakum ilçesinde Kurupelit Yat Limanı'nda toplanan taraftarlar, hep birlikte kulübün kuruluş tarihini temsil eden 1965 tane meşale yaktı.

AA / İlyas Gün - Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title