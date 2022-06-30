Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisiyle kutladı
Samsunspor Kulübünün 57. kuruluş yıl dönümünü taraftarları, meşale gösterisiyle kutladı.
Samsunspor Kulübünün 57. kuruluş yıl dönümünü taraftarları, meşale gösterisiyle kutladı.
Samsun'da 30 Haziran 1965 yılında kurulan Samsunspor Kulübünün 57. yıl dönümü nedeniyle meşale gösterisi düzenlendi.
Atakum ilçesinde Kurupelit Yat Limanı'nda toplanan taraftarlar, hep birlikte kulübün kuruluş tarihini temsil eden 1965 tane meşale yaktı.
AA / İlyas Gün - Spor