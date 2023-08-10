Samsunspor'un 10 yeni futbolcusu tanıtıldı

Samsunspor'un bu sezon kadrosuna kattığı 10 yeni futbolcu, basın mensuplarının karşısına çıktı.

Trendyol Süper Ligi ekiplerinden Samsunspor, 7'si yabancı, 3'ü yerli toplam 10 transferini tanıttı. Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda yeni transferler Rick Van Drongelen, Nanu Gomes, Marius Mouandilmadji, Kingsley Schindler, Lubomir Saka, Olivier Ntcham, Marc Bola, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Okan Kocuk tanıtıldı. Daha sonra transferler adına konuşan Nanu Gomes, önemli açıklamalarda bulundu.

Nanu: "Kendimin değil takımın başarısı önemli"

Porto'dan transfer edilen deneyimli sağ bek oyuncusu Nanu Gomes, "Sivasspor ile son derece önemli maça çıkacağız. İyi konsantrasyon olursak maçtan güzel bir sonuç alabiliriz. Türkiye'ye gelmeden önce Samsunspor ile ilgili bilgi aldım. Gerek kulüp hakkında gerekse ülke hakkında bilgi edindim. Samsunspor ile ilgili çok güzel şeyler anlatıldı. Kendi başarımdan önce önemli olan takımın başarısı ve hedefine ulaşmasıdır" dedi.

Futbolcular, tanıtım toplantısının ardından takımın antrenmanına katıldı. - SAMSUN