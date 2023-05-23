Samsunspor, 'ulusal kulüp lisansı' almaya hak kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, lisans alan kulüpleri açıkladı. Samsunspor, 2023-2024 sezonu için ulusal kulüp lisansı almaya hak kazanan kulüpler arasında yer aldı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, yaptığı toplantıda lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatı'nda aranan sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler yönünden inceledi ve 2023-2024 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda Süper Lig'de mücadele edecek Samsunspor, 2023-2024 sezonunda ulusal kulüp lisansı almaya hak kazanan kulüpler arasında yer aldı. - SAMSUN