Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Namağlup Liderliğini Sürdürüyor

UEFA Konferans Ligi'ne bu sezon katılan Samsunspor, oynadığı 3 maçta 9 puan toplayarak liderliğe yerleşti. Süper Lig'de de üst üste 8 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip, toplamda 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik alarak namağlup serisini devam ettiriyor.

UEFA Konferans Ligi'nde lider olan Samsunspor, son oynadığı 11 karşılaşmada 7 galibiyet ve 4 beraberlik alarak namağlup serisini 11 maça çıkarmayı başardı.

Karadeniz ekibi, bu sezon ilk kez katıldığı UEFA Konferans Ligi'nde 3 müsabakaya çıktı.

Legia Varşoya'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, Dinoma Kiev ve Hamrun Spartans'ı da 3-0'lık skorlarla yendi.

Konferans Ligi'nde 3 maçta 9 puan alarak liderliğe yerleşen Samsun ekibi, attığı 7 gole karşılık kalesinde hiç gol görmedi.

Konferans Ligi'nde Anthony Musaba 2, Carlo Holse 2, Marius Mouandilmadji 2 ve Emre Kılınç 1 gol kaydetti.

Süper Lig'de üst üste 8 maçtır yenilmedi

Ligin 5. haftasında sahasında 2-1 kaybettiği Hesap.com Antalyaspor maçının ardından Samsunspor, 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, sırasıyla Kasımpaşa ile golsüz berabere kalırken Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendi. Ardından Gaziantep FK ile 2-2, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Samsun ekibi Zecorner Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Tümosan Konyaspor'u 3-1 ve ikas Eyüpspor'u 1-0 yenerek Süper Lig'de namağlup serisini 8 maça çıkardı.

Karadeniz ekibi ligde topladığı 23 puanla ise 4. sıraya yerleşti.

Süper Lig'de 18 gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlılar, kalesinde 11 gol gördü.

Süper Lig'de gol yükünü Carlo Holse çekti

Samsunspor'un Süper Lig'de en çok gol atan oyuncusu Carlo Holse oldu.

Danimarkalı oyuncu takımına 5 kez gol sevinci yaşatırken Cherif Ndiaye 3, Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji, Rick Van Drongelen, Lubomir Satka 2'şer gol attı, Toni Borevkovic ise 1 gol kaydetti. Ligin 2. haftasında Samsunspor'un 1-0 kazandığı Kocaelispor müsabakasında ise Aleksandar Jovanovic kendi kalesine gol attı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
