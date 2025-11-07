Haberler

Samsunspor UEFA Konferans Ligi'nde Liderliği Ele Geçirdi

Samsunspor UEFA Konferans Ligi'nde Liderliği Ele Geçirdi
Güncelleme:
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki 3. hafta maçları sonunda liderliğe yükselerek, oynadığı futbol ve bulduğu 7 golle dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettikten sonra gösterdiği performansla yenilgisiz 3 takım arasında yer aldı.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları sonunda liderliğe yükseldi. Kırmızı-beyazlı ekip, bulduğu 7 golle 36 takımlı ligde en çok gol atan 5 ekip arasında yer alırken, aynı zamanda AEK Larnakas ile birlikte filelerinde gol görmeyen 2 takımdan biri olarak da dikkat çekiyor.

Geçen sezon Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. İlk maçında geçen sezonun yarı finalisti Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, ikinci karşılaşmasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i Samsun'da 3-0 ile geçti. Son olarak Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı da 3-0 mağlup ederek lig aşamasında tüm maçlarından 3 puanla ayrılmayı başardı.

Kırmızı-beyazlı ekip, UEFA Konferans Ligi'ndeki 36 takım arasında Celje ve Mainz ile birlikte yenilgisiz üç takımdan biri oldu. Samsunspor, averajla haftayı lider olarak kapattı.

Samsun temsilcisi, 7 golle ligin en çok gol atan 5 takımı arasında yer alırken, aynı zamanda AEK Larnakas ile birlikte filelerinde gol görmeyen 2 takımdan biri de oldu.

İlk 24 takım arasına kalarak bir üst tura çıkmayı garantileyen Samsunspor, son 16 turuna doğrudan katılmak için ilk 8 içinde yer almayı hedefliyor. Kalan maçlarında kırmızı-beyazlılar sırasıyla deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik, iç sahada Yunan ekibi AEK ve Almanya'dan Mainz ile karşılaşacak.

Öte yandan Samsunspor, hem Süper Lig'de hem Avrupa'da 10 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlılar, pazar günü sahasında oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasını da kazanarak milli ara öncesi kayıp yaşamak istemiyor. - SAMSUN

