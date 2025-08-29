Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti: Polat Yaldır Dikkat Çekti

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti: Polat Yaldır Dikkat Çekti
Samsunspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında 0-0 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Genç oyuncu Polat Yaldır, oyuna sonradan girmesine rağmen sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti ve Süper Lig ekiplerinin radarına girdi.

SAMSUNSPOR'un evinde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği maçta oyuna sonradan giren Polat Yaldır kısa sürede sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çekti.

Samsunspor, deplasmanda 2-1 yenildiği Panathinaikos ile evinde 0-0 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Rakibine karşı daha baskın bir futbol ortaya koyan Karadeniz temsilcisi, net fırsatlar bulsa da skoru değiştiremedi.

Mücadelede dikkat çeken isimlerden biri de genç Polat Yaldır oldu. Maçın bitimine 12 dakika kala oyuna giren genç oyuncu, oynadığı kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

POLAT, SÜPER LİG EKİPLERİNİN RADARINDA

İlerleyen haftalarda daha fazla süre alarak adından söz ettirmesi beklenen 22 yaşındaki oyuncuyla Süper Lig'den farklı takımların da ilgilendiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
