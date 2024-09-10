Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve sonuçlandırma çalıştı. Milli takım kampında bulunan bazı oyuncular ise antrenmana katılmadı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve sonuçlandırma çalıştı.
Antrenmana ülkelerinin milli takım kampında bulunan Marius Mouandilmadji, Lubomir Satka, Angelo Gomes Nanu, Kingsley Schindler ve Oliver Ntcham katılmadı.
Karadeniz ekibi, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.