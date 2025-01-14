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Samsunspor, Transfer Yasağına Rağmen Süper Lig'de 3. Sırada

Samsunspor, Transfer Yasağına Rağmen Süper Lig'de 3. Sırada
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk 19 haftasını transfer yasağına rağmen en yakın rakibi Göztepe'nin 5 puan önünde 36 puanla 3. sırada tamamladı. Ligde en az gol yiyen takım unvanını da elde etti. 18 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile dikkat çekti.

SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, transfer yasağına rağmen ilk 19 haftayı en yakın rakibi Göztepe'nin 5 puan önünde 36 puanla 3. sırada bitirdi.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk 19 haftalık bölümü tamamladı. FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı cezası alan, sezon öncesi 12 futbolcusunu kaybeden ve kadrosuna yeni oyuncu katamayan Samsunspor, 19 haftada sergilediği performansla öne çıktı. Alman Teknik Direktör Thomas Reis ile lige iyi bir başlangıç yapan Samsun ekibi, tüm olumsuzluklara rağmen oynadığı 18 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Kırmızı-beyazlılar, 36 puanla ligin ilk 19 haftasını Galatasaray (50 puan) ve Fenerbahçe'nin (42 puan) ardından 3. sırada tamamladı. Samsun temsilcisi, en yakın rakibi Göztepe'ye ise 5 puan fark attı.

Ligin en az gol yiyen takımı Samsunspor oldu

Süper Lig'in 19 haftalık bölümünde kalesinde 18 gol gören Samsunspor, Fenerbahçe (18) ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı oldu. Kırmızı-beyazlıların Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen ve Marc Bola'lı savunma hattı, 18 maçın 8'inde kalesini gole kapatmayı başardı.

Samsunspor, 18 takımın 14'üne gol attı

Karadeniz temsilcisi, ligde şimdiye kadar rakip olduğu 18 takımdan sadece Sivasspor, Eyüpspor, Beşiktaş ve Konyaspor'a gol atamadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde geri kalan 14 takımın tamamına en az 1 gol atma başarısı gösterdi.

Gol yükü paylaşıldı

Başarılı bir grafik gösteren Samsunspor'da gol yükü birçok oyuncu arasında dağıldı. Takımın ilk 18 maçtaki en golcü oyuncusu attığı 7 golle orta saha Carlo Holse oldu. Marius Mouandilmadji (6 gol), Olivier Ntcham (5 gol), Soner Aydoğdu (4 gol), Nany Dimata (3 gol), Arbnor Muja ve Rick Van Drongelen (2 gol), Flavien Tait, Ait Benasser ve Kingsley Schindler ise 1'er gol atarak takımlarına destek oldular.

Samsunspor, Süper Lig'in 20. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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