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Samsunspor, Transfer Tahtasının Açılmasına Resmi Onay Aldı

Samsunspor, Transfer Tahtasının Açılmasına Resmi Onay Aldı
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Samsunspor Futbol Kulübü, FIFA ile yaptığı görüşmeler sonucunda 1 Temmuz 2025 tarihinde transfer tahtasının açılmasına yönelik resmi onay belgesini aldığını duyurdu. Kulüp, Avrupa hedeflerini gerçekleştirmek için taraftarlarını desteklemeye çağırdı.

Samsunspor Futbol Kulübü, FIFA yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucu 1 Temmuz 2025 itibarıyla transfer tahtasının açılması için resmi onay yazısını aldığını açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla alakalı yapılan açıklamada, "10 Mart Pazartesi günü Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım ile Kulüp Avukatımız Sayın Anıl Dinçer'in FIFA'ya gerçekleştirdiği ziyarette, FIFA yetkililerine uluslararası vizyonumuzu açıklayıp Avrupa hedeflerimizi anlattık. Yapılan verimli görüşmenin sonucunda, FIFA'dan sizlerin uzun süredir sabırla beklediği müjdeyi vermek istiyoruz. An itibarıyla, FIFA'dan resmi onay yazısını aldık. 2025/26 futbol sezonunun yaz transfer dönemi başlangıç tarihi olan 1 Temmuz 2025 itibarıyla transfer tahtamız açılacak ve yeni transferlerimizi resmen kaydetmeye başlayacağız.

İnanın, çok zorlu süreçlerden geçtik. Ancak tüm bu zorluklarda hep birlikte kenetlendik ve herkese ne kadar büyük bir camia olduğumuzu gösterdik. FIFA, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi nezdinde verdiğimiz hukuk mücadelesi süresince ve bu sürecin her aşamasında, Samsunspor'u ve bizleri bir an olsun yalnız bırakmayıp sabırla ve sükünetle desteklediğiniz, Atatürklü Arma'mızın peşinden fedakarca koştuğunuz için her birinize sonsuz teşekkür ediyoruz. Sizlerden son bir ricamız var: Avrupa yolunda verdiğimiz mücadelede ve bu kritik süreçte, geride kalan tüm maçlarımıza gelerek takımımızı tek bir yürek olarak desteklemenizi istiyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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