Samsunspor, Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0 Yendi

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda Yılport Samsunspor, Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0 yenerek 5. eleme turuna yükseldi. Maçta Samsunspor'un gollerini Ercan Kara, Fofana ve Berhan Deniz attı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Muhammet Ali Mertoğlu, Samet Özkul, Azad İlhan

Yılport Samsunspor : Szumski, Van Drongelen, Fofana (Dk. 76 Haluk Mustafa Tan), Soner Aydoğdu, Tait, Bola (Dk. 85 Enes Albak), Schindler, Yunus Emre Çift, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 73 Muhammet Ali Özbaskıcı), Osman Çelik, Ercan Kara (Dk. 73 Berhan Deniz)

Tokat Belediye Plevnespor: Uğur Köprülü, Emir Can Çelik, Anıl Arıcıoğlu, Arda Karademir (Dk. 80 Muhammed Emir Özbilen), Doğukan Subaşı, Furkan Şan, Kadir Enes Kıra, Burak Evren (Dk. 73 Yücel Yıldırım), Artun Kütükçü (Dk. 69 Berk Kal), İsmail Can Fidan (Dk. 69 Abdulkadir Sönmez), Batuhan Yılmaz (Dk. 80 Mehmet Batuhan Telsiz)

Goller: Dk. 23 Ercan Kara, Dk. 61 Fofana, Dk. 84 Berhan Deniz (Yılport Samsunspor )

Sarı kart: Dk. 79 Yücel Yıldırım ( Tokat Belediye Plevnespor)

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0 yenerek 5. eleme turuna yükseldi.

23. dakikada Samsunspor, öne geçti. Soner Aydoğdu'nun kullandığı korner atışında Van Drongelen'e indirdiği top Ercan Kara'nın önünde kaldı. Bu futbolcu, ayağının ucu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

58. dakikada ev sahibi ekibinin atağında Fofana'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Bola'nın yerden sert vuruşunda kaleci Uğur Köprülü meşin yuvarlağı çizgi üzerinden yatarak bloke etti.

61. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Ercan Kara'nın ceza alanı sol çaprazda pas verdiği Fofana bekletmeden şutunu çekti. Defansa çarparak dönen topu bir kez daha önünde bulunan Fildişili oyuncu, meşin yuvarlağı kalecinin yanından filelerle buluşturdu: 2-0.

84. dakikada ev sahibi takım 3'üncü golü buldu. Soner Aydoğdu'nun sağ çaprazdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Berhan Deniz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

Karşılaşmayı Samsunspor-3-0 kazandı.