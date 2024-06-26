Samsunspor, TFF'ye çağrıda bulunarak harcama limitlerinin yeniden değerlendirilmesini istedi

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu tarafından belirlenen 2024-2025 sezonu harcama limitlerinin 'adil' olmadığını belirterek, "TFF'ye çağrımız; güncel mevzuatın, futbolun tüm paydaşlarından gelen talepleri dikkate alacak bir komisyon kurularak yeniden değerlendirilmesi ve düzenlenmesidir" talebinde bulundu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından belirlenip, resmi olarak tarafımıza paylaşılan ve adil olmadığını düşündüğümüz 2024-25 futbol sezonu harcama limitlerine ilişkin olarak, açıklama yapmamız zaruri olmuştur. Tarafımıza tebliğ edilen Süper Lig takım harcama limitlerine göre, finansal açıdan hiçbir borcu ve sıkıntısı bulunmayan kulübümüz, 2024-25 futbol sezonunda 367 milyon 734 bin 972 TL (yüzde 30 sapma dahil) ile en düşük harcama limitine sahip kulüplerden birisi olmuştur. 2023-24 futbol sezonunda, kulüp harcama limitimiz ilk olarak 255 milyon 436 bin 367 TL (yüzde 30 sapma dahil) olarak açıklanmış, ardından kulübümüz tarafından yapılan sermaye artırımı sonrasında 646 milyon 127 bin 892 TL'ye (yüzde 30 sapma dahil) yükseltilmiştir. Açıkça görülmektedir ki, 2024-25 futbol sezonu için açıklanan harcama limiti, geçtiğimiz sezonda sermaye artırımı sonrası elde edilen harcama limitinin neredeyse yarısıdır. Kulübümüzün belirlenen yeni harcama limitleriyle mevcut kadrosunu dahi koruyabilmesi mümkün değildir. Futbol ailesi dahil hiçbir üçüncü tarafa, kamu kurum ve kuruluşlarına borcu bulunmayan kulübümüz adeta cezalandırılmaktadır. Mevcut talimatın, adil rekabeti sağlayamadığı ve Türk futboluna yatırım yapan gerçek ve tüzel kişileri teşvik etmekten ziyade, onları sindirmeye yönelik olduğu aşikardır. Tüm bu nedenlerle, TFF'ye çağrımız; güncel mevzuatın, futbolun tüm paydaşlarından gelen talepleri dikkate alacak bir komisyon kurularak yeniden değerlendirilmesi ve düzenlenmesidir" denildi. - SAMSUN