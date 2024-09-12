Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Takım olarak mental anlamda çok iyi durumdayız

Berkay YILDIZ / SAMSUN, - SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, Konyaspor maçından galibiyet ile ayrılmak istediklerini söyleyerek, "Takım olarak mental anlamda çok iyi durumdayız. Bu maç da tabii ki kolay olmayacaktır. Konyaspor iyi bir rakip" dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Konyaspor ile karşılaşacakları maçı hakkında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Tabii ki her maç gibi bu maçı da kazanmak istiyoruz. Evimizde oynadığımız ilk maç Beşiktaş'a karşıydı ve kötü bir performans göstermemiştik. İyi oynamıştık ama ne yazık ki kaybettik. Sonra 2 deplasman maçı oynadık ve ikisini de kazandık. Sonrasında milli araya girdik ve tekrar lige döndük. Bu yüzden ritim tutmakta biraz zorluk çektik. Ama en iyi şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu maç da tabii ki kolay olmayacaktır. Konyaspor iyi bir rakip. Biz antrenmanlarımızı en iyi şekilde yapıyoruz. Takımın antrenmanlarda göstermiş olduğu performans güzel bir hissiyat veriyor. Bu da beni mutlu ediyor. Bu maçta da galibiyet alarak en iyi sonuçla ayrılmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'GAZİANTEP'TE TAKIMIN DEPLASMAN KONUSUNDA ÖZGÜVEN KAZANMASI BÜYÜK KATKI SAĞLADI'

Takımın mental olarak çok iyi olduğunu belirten Thomas Reis, "Beşiktaş maçından sonra eksiklerimizi görme fırsatımız oldu. Ona göre çalışmalarımızı yaptık ve daha sonra Gaziantep'e gittik. Orada güzel bir sonuç elde ettik. Eksiklerimizi o maçta tamamlama fırsatımız oldu. Evet geçen sene deplasmanda takımın bazı sıkıntılar yaşadığını biliyordum ama Gaziantep'te takımın özgüven kazanması takıma büyük katkı sağladı. Oradaki galibiyet bir sonraki maçın güzel geçmesinde etkili oldu. Her zaman oyuncularımla da konuşuyorum. Nasıl kazanmaları gerektiğini onlara anlatıyorum. Nelerde eksik olduğumuzu, nelerde daha iyi olmamız gerektiğini anlatıyorum. Takım olarak mental anlamda çok iyi durumdayız. Sıkı bir şekilde antrenman yapıyoruz. Hafta içinde iyi antrenman yapacak olurlarsa kadroya girebilirler veya kadrodakiler yerlerini sağlamlaştırmış olur. Şimdi Konyaspor gibi güçlü bir rakibe karşı oynayacağız" açıklamalarında bulundu.

'EMRE KILINÇ ARAMIZA DÖNDÜĞÜ İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Takımla birlikte çalışmalara başlayan Emre Kılınç'ın kadroda olacağını belirten Thomas Reis, "Emre Kılınç aramıza döndüğü için çok mutluyum. Antrenmanlarda çok fazla çalışıyor ve iyi bir performans gösteriyor. Konyaspor maçında kadroda olacağını söyleyebilirim. Ama oynar mı oynayamaz mı onunla alakalı net bir şey söyleyemem. Milli takımdan hemen hemen bütün oyuncularımız döndü. Milli takımdan dönen futbolcularımız ile konuşmam gerekiyor. Onların nasıl hissettiklerini öğrenmem gerekiyor. Orada göstermiş oldukları performansı kendilerinden dinlemem gerekiyor. Benim felsefemde de zaten güçlü olmak var. Mental ve fiziksel anlamda gücümüzü sahaya yansıtmamız gerekiyor" diye konuştu.

'ONLARIN İTİCİ GÜCÜMÜZ OLMALARI LAZIM'

Taraftarın desteğine ihtiyaçlarının olduğunu belirten Reis, "Her maç olduğu gibi bu maçta benim için çok önemli. Deplasmanlardan iyi sonuçlar aldık. Şimdi kendi evimizde bir karşılaşmaya çıkacağız. Taraftarlarımızı stadyuma davet ediyorum. Onların itici gücümüz olmaları lazım. Onlar bizim yanımızda olurlarsa, desteklerini esirgemezlerse sezon sonunda çok iyi sonuçlar alabiliriz" şeklinde konuştu.