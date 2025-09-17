Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: 'Sonuç Adildi'

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, sonucunun adil olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu. Reis, "Basın toplantısını çok kısa tutacağız. Çok fazla konuşacak bir şey yok. Sonuç bence adil oldu. 2 takım da çok fazla pozisyon yakalayamadı. Maç 0-0 bitti ve puanlar paylaşıldı. Ofansif birçok oyuncudan yoksun oynamak zorunda kaldık. Kazanamadığımız için üzgünüz. Takımda herhangi bir sıkıntı yok. Antrenmanlarda çalışıyoruz. Bu maçı da tekrar izleyeceğiz ve nelerin eksik olduğunu göreceğiz. Takım ruhumuz mevcut. Bugün dar kadroyla mücadele ettik. Geçen yıl birbirleriyle oynayan, tanıyan oyuncular çoktu. Bu sene birçok oyuncu geldi. Oyuncuların birbirlerini tanıma adına biraz daha süreye ihtiyaçları var" dedi. - SAMSUN