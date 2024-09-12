Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Konyaspor maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ligde bu hafta oynayacakları Konyaspor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor, 14 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı Konyaspor mücadelesi öncesinde çalışmalarını Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde sürdürüyor. Reis bu mücadele öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Önceki maçlarda olduğu gibi Konyaspor mücadelesine de galibiyet için çıkacaklarını ifade Thomas Reisi "Her maç gibi Konyaspor maçını da kazanmak istiyoruz. Evimizde oynamış olduğumuz ilk karşılaşmada Beşiktaş'a karşı kötü bir maç, kötü bir performans göstermemiştik. İyi oynamıştık ama ne yazık ki kaybetmiştik. Sonra iki deplasman maçı oynadık. Onları da kazandık. Çünkü bir maç oynadık, sonra bir araya girdik, ondan sonra milli ara oldu. Ritim yakalamada biraz ne yazık ki zorluk çektik diyebiliriz ama en iyi şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu maç da tabii ki kolay olmayacaktır. Konyaspor iyi bir rakip. Onlara karşı oynamak zor olacaktır ama biz antrenmanlarımızı en iyi şekilde yapıyoruz. Güzel bir hissiyat veriyor takımın antrenmanlarda göstermiş olduğu performans. Bu da beni mutlu ediyor. Bu maçtan da en iyi galibiyetle, en iyi sonuçla ayrılmaya çalışacağız" dedi.

"1 haftada 3 maç oynayacağız, çok iyi konsantre olmalıyız"

7 gün içerisinde Konyaspor ve Başakşehir evinde, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacaklarının altını çizen Alman çalıştırıcı, "Ligde oynamış olduğumuz ilk karşılaşmada gol atamamıştık. Daha sonrasında deplasmana gittik ve antrenmanlarda eksiklerimizi gördük. Beşiktaş maçındaki eksiklerimizi görmek fırsatımız oldu. Ona göre çalışmalarımızı yaptık. Ondan sonra Gaziantep'e gittik ve orada güzel bir sonuç elde ettik. Kazandık. O eksiklerimizi en azından o maçta tamamlama fırsatımız oldu, goller bulduk. Geçen sene deplasman anlamında takımın bazı sıkıntılar yaşadığını biliyordum ama o Gaziantep galibiyetiyle takımın bir öz güven kazanması çok çok önemli oldu. Deplasmanlarda göstermiş olduğu performans açısından. O galibiyet elbette bir sonraki maçın daha güzel bir şekilde geçmesini sağladı diyebilirim. Her zaman oyuncularımla da konuşuyorum. Nasıl kazanmaları gerektiğini onlara anlatıyorum. Nelerin eksik olduğunu, neleri daha iyi yapmamız gerektiğini anlatıyorum. Takım olarak mental anlamda çok iyi bir durumdayız. Çok iyi, sıkı bir şekilde antrenman yapıyoruz. Hafta boyunca oyuncularımın göstermiş oldukları performansa göre onların tekrardan kadroya girmeleri açısından onlar da bunun bilincinde hafta içi iyi antrenman yapacak olurlarsa kadroya girebilirler veya kadrodakiler yerlerini sağlamlaştırmış olur. Şimdi Konyaspor'a karşı oynayacağız. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Bir hafta içerisinde 3 maç oynayacağız. En iyi şekilde konsantre olmamız gereken maçlar" diye konuştu.

"Emre Kılınç aramıza döndüğü için mutluyum"

Sezon başında sakatlanan takım kaptanlarından Emre Kılınç'ın iyileşmesi ve diğer futbolcuların sağlık durumu hakkında da bilgi veren Thomas Reis, "Emre Kılınç aramıza döndüğü için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bizim için bir opsiyon daha olduğu anlamına geliyor. Antrenmanlarda çok fazla çalışıyor, iyi performans gösteriyor. Kadroda olacağını söyleyebilirim ama oynar mı, oynamaz mı tam olarak onunla alakalı net bir şey söyleyemem. Sonuçta bir hafta içerisinde 3 karşılaşma oynayacağız. Milli takımdan hemen hemen bütün oyuncularımız döndü. Nanu Gomes de yarın akşam bizimle birlikte olacak. Tabi milli takımdan dönen futbolcularımızla konuşmam gerekiyor. Onların nasıl hissettiğini öncelikle öğrenmem gerekiyor. Ne kadar süre aldıklarını zaten takip ediyordum ama bir de onların orada göstermiş oldukları performansı kendilerinden dinlemem gerekiyor. Cumartesi evet bir maçımız var. Mental anlamda çok güçlü olmamız gereken bir şey. Benim felsefemde de zaten güçlü olmamız gerekiyor. Felsefem gereği de en iyi mental anlamda, fiziksel anlamda o gücümüzü sahaya yansıtmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN