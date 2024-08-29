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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Hatayspor'un zayıf yönlerinden faydalanıp, istedikleri sonucu almaya çalışacaklarını söyledi

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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Hatayspor maçında istedikleri sonucu almak için rakibin zayıf yönlerinden faydalanacaklarını belirtti. Reis, ayrıca Türkiye'deki futbolun farklılıklarını ve zorluklarını da dile getirdi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Hatayspor'un zayıf yönlerinden faydalanıp, istedikleri sonucu almaya çalışacaklarını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, ligin 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü oynanacak Hatayspor mücadelesi öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Takımın son durumu hakkında bilgiler veren Reis, önemli açıklamalarda bulundu.

"Hatayspor maçından istediğimiz sonucu almak istiyoruz"

Rakipleri Hatayspor'un iyi bir ekip olduğunun altını çizen Reis, "Bu dönemde takımı motive etmek kolay değil. Çünkü sezon başından beri sadece 2 maç oynadık bir araya girdik. 1 maç oynayıp tekrar bir milli maç arasına gireceğiz. Bunu bu şekilde kabul etmek gerekiyor. Elimizden gelenin en iyini yapmak zorundayız. Bu süreçte hazırlık maçında çok süre alamayan oyuncuları kullandık. Maç eksikliklerini gidermelerini istedik. Rakibimiz, Hatayspor iyi bir ekip. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Antalyaspor maçında onları gördüm. Geçiş oyunlarını çok iyi oynuyorlar. Kanatlarda hızlı oyuncuları var. Bir kırmızı kart gördüler. Şimdiye kadar çok iyi çalıştık. Umarım bu maçtan istediğimizi alıp, onların zaaflarından yararlanıp güzel bir sonuç elde ederiz" dedi.

" Türkiye'de yolculuklar uzun sürüyor, statlar dolmuyor"

Almanya ile Türkiye arasındaki farklardan bahseden Thomas Reis, "Türkiye'de yolculuklar biraz daha uzun sürebiliyor. Bir şehirden bir şehre gitmek uzun sürüyor. Bu Almanya ile Türkiye arasında bir fark. İkinci bir fark ise taraftar. Bizim taraftarımız maçlarda stadımızı dolduruyor bu bizi mutlu ediyor. Ancak deplasman maçımızda taraftar pek yoktu. Rakip takım taraftarı da stadı doldurmamıştı. Almanya'da bu çok farklı. Hemen hemen birçok maçta stadyumlar dolu oluyor" diye konuştu.

"Rakiplerimiz yere çok yatıyor, zaman geçiriyor"

Türkiye'de oynanan futbol hakkında da görüşlerini bildiren Reis, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi Türk futbolu açısından iyi olmadı. Biz Samsunspor olarak savaşmaya, sert oynamaya çalışıyoruz. Rakiplerimiz bazen maçlarda çok yere yatıyor, çok zaman geçiriyor. Oyunu soğutuyorlar. Top oyunda biraz daha fazla süre kalabilir. Umarım gelecek maçlarda top oyunda biraz daha kalabilir ve gelecekte oyunu biraz daha fazla oynama fırsatımız olabilir. Kolay değil, bu zor bir şey. Almanya'da top biraz daha fazla oyunda kalıyor ve oyun daha fazla oynanabiliyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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