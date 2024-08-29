Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Hatayspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda oynayacakları Hatayspor maçı öncesinde basın açıklamasında bulundu. Baskılı ve hızlı futbol oynamaya çalıştıklarını belirten Reis, "Hatayspor iyi bir takım ve zorlu bir maç oynayacağız" dedi.

Samsunspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, oynadıkları hazırlık maçında süre almayan futbolcuları denediğini belirterek, "Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Oynadığımız hazırlık maçında çok fazla süre alamayan oyuncuları kullanmaya çalıştım. Hatayspor iyi bir takım ve zorlu bir maç oynayacağız" diye konuştu.

'GEÇİŞ OYUNUNU ÇOK İYİ OYNAYAN BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ'

Hatayspor'un zaaflarından yararlanarak iyi sonuç almayı hedeflediklerini belirten teknik direktör Thomas Reis, "Sezon başından bu yana sadece 2 maç oynadık. Tekrardan bir araya girdik ve yine bir maç oynayacağız. Ama bu durumları bu şekilde kabul etmemiz gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Oynadığımız hazırlık maçında çok fazla süre alamayan oyuncuları kullanmaya çalıştım. Hatayspor iyi bir takım ve zorlu bir maç oynayacağız. Antalyaspor'a karşı oynadıkları maçı gördüm. Geçiş oyununu çok iyi oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Kanatlarda hızlı oyuncuları var. Onlara karşı oynamak kolay değil ama görmüş oldukları bir kırmızı kart var. Umarım bu maçtan bu maçtan istediğimizi alır ve onların zaaflarını kullanarak güzel bir sonuç elde ederiz" ifadelerini kullandı.

'U19'DAKİ OYUNCULARIMIZI UMARIM BİR GÜN STADYUMDA İZLEME FIRSATIMIZ OLUR'

Samsunspor U19 takımının Fenerbahçe karşısındaki galibiyeti ve A takımın defans durumu hakkında bilgi veren Thomas Reis, "U19 genç oyuncularımızın performansları bence gayet iyi. Fenerbahçe'ye karşı 3-1 galip geldiler. Benim için genç oyuncularımızın fazla zaman alması çok çok önemlidir. Umarım bu şekilde de devam ederler. Sadece bir oyuncu değil birkaç oyuncu bu maçta gayet iyiydi. Bu oyuncular hafta boyunca bizimle birlikte antrenmanlara çıkıyorlar ama U19'a gönderebiliyor olmakta bizler için bir artı. Umarım onların yeteneklerini sadece U19'da değil stadyumda da izleme fırsatımız olur. Yunus Emre Çift, geçen sezon son maçta aldığı kırmızı kart yüzünden cezalıydı ve bundan dolayı bu 2 maçta da oynatamadık. Şuan defansımız iyi oynuyor. Van Drongelen ve Lubomir Satka çok iyi bir ikili oldular. Bedirhan'da gayet iyi oynuyor ve antrenmanlarını aynı ciddiyette devam ettiriyor" açıklamalarında bulundu.

'TAKIMDAKİ HERKESİ EN İYİ ŞEKİLDE TANIMAYA ÇALIŞIYORUM'

Samsunspor'un kanat oyuncusu Gaetan Laura'nın Beşiktaş maçında gösterdiği performans ile dikkat çektiğini belirten Reis, "Uzun bir süre sakatlık döneminden çıktı. Onun için de kolay olmadı ve bende Samsun'a yeni geldim. Takımdaki herkesi en iyi şekilde tanımaya çalışıyorum. Laura'nın en iyi performansa ulaşabilmesi için milli maç arasından sonra hazır olabileceğini belirtmiştim. Evet Beşiktaş'a karşı iyi bir performans göstermişti. Son maçta da son dakikalarda oyuna almak istedim. Felsefem gereği de biz takım olarak çok baskılı oynamaktayız. Hızlı oynamaya çalışan bir takımız. Onun gibi oyuncuların kulübede olması benim için iyi bir şey. Sonradan oyuna girip takıma katkı sağlamaları, geçiş oyununu iyi oynayabilmeleri benim için çok çok önemli" diyerek konuşmasını tamamladı.