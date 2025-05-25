Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: 'Çılgınca Bir Maç Oynadık'

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: 'Çılgınca Bir Maç Oynadık'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Thomas Reis, maçın ardından sonuçtan mutlu olduklarını ve takımın inancını kaybetmediğini belirtti. Reis, son maçı 'final' olarak nitelendirdi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trabzonspor maçının ardından çılgınca bir maç oynadıklarını ama sonuçtan mutlu olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Samsunspor, deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu. Oldukça zorlu ve tempolu bir maç geçirdiklerini belirten Reis, "Çok çılgınca bir maç oldu açıkçası. Sonuçtan mutluyuz. Maça iyi başladık, kaliteli oyunculara sahip rakip karşısında savunmada zaman zaman zorlandık" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada geçiş oyunuyla gol bulduklarını vurgulayan Reis, "İkinci yarıda ise kolay ve birbirine çok benzeyen goller yedik. Ancak bu gollere rağmen takımın güçlü bir mantalite ortaya koydu. Sezon boyunca bu mücadeleci ruhu gösterdik. Takımım inancını hiç kaybetmedi" dedi.

Aldıkları 1 puanla ligi dördüncü sırada tamamlamayı garantilediklerini belirten Alman çalıştırıcı, "Biz üçüncü olmak istiyoruz. İnanılmaz bir performans sergiledik, bu yüzden çok mutluyum" diye konuştu. Gelecek hafta sahalarında oynayacakları son maçı "final" olarak nitelendiren Reis, "O maçtan sonra üçüncü mü olacağız, dördüncü mü olacağız göreceğiz" açıklamasında bulundu.

Taraftarlara da özel bir teşekkür gönderen Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Burada bizi yalnız bırakmadılar, tribünlerini tamamen doldurdular. Onların desteğini görmek çok ama çok güzeldi. Final maçında stadyumun dolu olmasını bekliyorum. Umarım hep birlikte güzel bir sonuç alırız ve kutlama yaparız" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu

Fenerbahçe Avrupa şampiyonu
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Sykes-Picot anlaşması Suriye'yi böldü, bir daha yapmayacağız

ABD'li isim Osmanlıyı bölen gizli anlaşma için günah çıkardı
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi

Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Osimhen'den Boniface'e üstü açık otobüste mesaj: Bu kulüp çok büyük

Osimhen'den canlı yayınını izleyen dünyaca ünlü golcüye mesaj
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı

CHP'ye destek sözü veren Muharrem İnce'den sürpriz çağrı
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler

Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Fenerbahçelilere müjde! Dev final şifresiz yayınlanacak

Fenerbahçelilere müjde! Dev final şifresiz yayınlanacak
Yeni araştırma altının dünyanın çekirdeğinden yüzeye sızdığını ispatladı

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
'Cennet Adana'dadır' diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı

"Cennet o ilimizdir" diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor

5 Türk boyuna ev sahipliği yapıyor! Dünyada başka bir örneği yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.