Haberler

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: 'Bugün Şanssızdık'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Ligi'nde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maç sonrası yaptığı açıklamada, kaçırılan fırsatlara ve sakatlık sorunlarına dikkat çekti. Reis, '1 puan bizi mutlu etmedi' dedi.

Trendyol Süper Ligi'n 10. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 kalan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Tüm oyuncularım savaştı ama ne yazık ki bugün şanssızdık." dedi.

Reis, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın ilk yarısında net fırsatlar yakaladıklarını dile getirdi.

Gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini ifade eden Reis, "Attığımız golden sonra fırsatlar da vardı onları da değerlendiremedik. Rakibin attığın uzun pas da iyi yer tutamadık ve golü yedik. İkinci yarının biraz zor geçtiğini söyleyebilirim. İSaha şartları ve takımın yorgun olması... Aldığımız 1 puan bizim için yeterli değildi. Tüm oyuncularım savaştı ama ne yazık ki bugün şanssızdık." dedi.

Alman teknik adam, Çaykur Rizespor karşısında 2 puan kaybettiklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Kaybettiğimiz puanları ilk yarıda kaçırdığımız pozisyonlar yüzünden kaybettik. Bu seviyede pozisyonları golle sonuçlandırmak gerekiyor. Beklentiler, geçen seneki başarılar nedeniyle yüksek. 3 günde bir takımı motive etmeye çalışıyorum. Bu biraz zor oluyor. Sakat olan önemli oyuncular var. Kadromuz için bu durum bizi zorda bırakıyor. Takımımız bugün her şeyi denedi ama ne yazık ki eksik olan şey goldü. Rakibimize vermiş olduğumuz bir net pozisyon bile yokken hatadan yediğimiz bir gol var. Bundan da ders çıkaracağız. Ligin başında bize ilk 10 hafta sonra bugün 1 puan vereceğiz deselerdi bunu kabul ederdik. Ama bugün bakıyoruz, bugün aldığımız 1 puan bizi mutlu etmedi. Çok fazla sakatlıklar verdik. Sakatlanan oyuncularımız dönmesi 4-6 hafta sürecek."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin soruya Reis, "Ben daha çok oyun hakkında konuşmak istiyorum. Federasyon bu durumu düzeltmek için elinden gelenin fazlasını yapacaktır." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Arka Sokaklar'ın Suat'ının fotoğrafı büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan fotoğraf
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
Sındırgı'daki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

İşte yüreklerin ağza geldiği anlar! Apar topar kaçtılar
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.