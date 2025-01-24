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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: 'Bugün itibarıyla ligde kaldık'

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: 'Bugün itibarıyla ligde kaldık'
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Samsunspor, teknik direktör Thomas Reis, 40 puana ulaştıklarını ve ligde kaldıklarını duyurdu. Reis, takım ruhundan dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade etti.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Gaziantep FK maçını kazanarak 40 puana ulaştıklarını ve ligde kaldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu. Reis, "Bu karşılaşma zorlu geçecekti. Birçok insan maçı kazanmamızı beklediğinden üzerimizde baskı vardı. İlk yarı topa sahip olduk ancak pas kalitesi ve hızı iyi değildi. İlk yarıda korner sonrası bulduğumuz bir gol geldi. Soyunma odasında ikinci yarılara son 3 maçta iyi başlayamadığımızı ve daha iyi olmamız gerektiğini söylesem de yine gol yiyerek ikinci yarıya başladık. Ondan sonra çok iyi bir takım ruhu ve mücadele gösterdik. Oyuncularımın vazgeçmeyip son ana kadar savaştıkları için çok mutluyum. Kazandığımız için mutluyum. Toplamda 40 puanımız oldu. Şimdi rakiplerimizin maçlarının sonuçlarını beklemeye başlayacağız. Ligin ikinci devresinin ilk yarıya oranla daha zor geçeceğini biliyordum. Takımların hedefleri var. Aşağıdakiler ligde kalmak için üst sıralardakiler de Avrupa için savaş veriyor. Bu karşılaşmada da takım ruhu gösterdik ama istediğimiz şutları çekemedik. Çekilen şutlar da istediğimiz gibi değildi. Her zaman istediğimiz performansı gösteremiyoruz. Gol yedikten sonra da geri gelmek, maçı çevirmek kolay olmuyor. Oyuncu değişiklikleri yaptık. Sonrasında da istediğimiz performansı en üst seviyede göstermesek de fena bir performans göstermedik. Bu maç geride kaldı. Zorlu Başakşehir karşılaşmasına hazırlanacağız" dedi.

"Bugün itibarıyla ligde kaldık"

Samsunspor'un teknik direktörü, "Bugün itibarıyla ligde kaldık diyebiliriz. Bundan sonraki hedefim Samsunspor tarihinin en iyi sezonunu yaşamak. Geri kalan kısımda birçok maç var. Nasıl bir performans göstereceğiz, bakacağız. Üst sıralarda tek değiliz. diğer takımlar da yukarıda kalmak için savaşacak. Bugün itibarıyla ligde kaldık diyebilirim. Bundan sonraki sürece ise maç maç bakacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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