Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Beşiktaş'ı Samsun'dan puansız göndermek istiyor

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Beşiktaş'ı Samsun'dan puansız göndermek istediklerini söyledi.

Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 11 Ağustos Pazar günü sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları maçı değerlendirdi.

Beşiktaş'ın çok iyi takım olduğuna işaret eden Reis, "Süper Kupa maçında iyi takım olduklarını gösterdiler. Biz de iyi bir takımız, sezon öncesinde iyi bir hazırlık geçirdik. Böyle bir rakibe karşı ilk maçı kendi evimizde oynayacak olmanın bir avantaj olduğunu düşünüyorum." dedi.

Reis, futbol felsefesini oyunculara aktarmaya çalıştığını belirterek, "Hafta hafta bakarsak oyuncularım performansının daha iyiye gittiğini düşünüyorum. Transfer yasağımızın olması nedeniyle zorlu bir sezon bizi bekliyor. Ben bunu bir bahane olarak kabul etmiyorum ama birinci hedefimiz kesinlikle Süper Lig'de kalmak. Beşiktaş maçı ile başlayacak serüvende her maç en iyi performansı göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ın iyi transferler yaptığını vurgulayan Reis, şunları kaydetti:

"İyi bir takıma karşı oynayacağız. Felsefemde şu var, defansı da ofansı da birlikte yapacağız. Beşiktaş'a karşı iyi bir sonuç almak istiyorsak sahada tüm oyuncularımız beraber hareket etmelidir. Bunu eğer iyi yaparsak taraftarlarımızın desteği ile kendi sahamızda iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. Tabii her maç farklıdır. Bu maçta da biz elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışacağız. Her puanın kıymeti çok önemli. Beşiktaş bizim evimize geliyor, umarım onları puansız göndeririz."