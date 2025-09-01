Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: 'Adil Bir Sonuç Aldık'

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada mücadeleyi ilk yarı ve ikinci yarı olarak değerlendirdiklerini ve adil bir sonuç aldıklarını söyledi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Thomas Reis, açıklamalarda bulundu. Mücadelede iki farklı devre izlediklerini vurgulayan Reis, "İlk yarıda takımda yorgunluk gözlemledim. Sebebini bilmemekle birlikte biraz da korkarak oynadık. Yaptığımız ortalar istediğimiz gibi değildi. İkinci yarıda oyuncularımla konuşma fırsatı buldum. İkinci yarı da iyi oynadık. Maçın skoruna baktığımızda adil bir sonuç oldu" dedi.

"Aldığımız 1 puanı taraftarımıza armağan ediyoruz"

Taraftarlara da teşekkür eden tecrübeli teknik adam, "Panathinaikos maçında da muhteşem bir destek verdiler, bugün de aynı şekilde yanımızda oldular. İnanılmaz bir destek görüyoruz, onlara her zaman ihtiyacımız var. Aldığımız 1 puanı taraftarımıza armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Zor rakiplere karşı mücadele edeceğiz"

UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları maçlara da değinen Reis, "Kolay rakiplerle oynamayacağız, zor rakiplere karşı mücadele edeceğiz. Dinamo Kiev Ukrayna şampiyonu, Alman rakibimizi ise iyi tanıyorum. Bugünlere gelmek kolay olmadı ama buralara gelmek gurur verici. Biz sadece Samsun'u değil, Türk futbolunu da temsil etmek istiyoruz. Dört gözle bu maçları bekliyoruz. Adım adım gideceğiz. Ligde puanlar almamız gerekiyor, grup maçlarını da sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu. - TRABZON