Haberler

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: '3 puanı kaçırdık'

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: '3 puanı kaçırdık'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Fenerbahçe ile oynadığı maçta 0-0 berabere kalarak 3 puanı kaçırdığını ifade eden Teknik Direktör Thomas Reis, takımının performansından memnun olduğunu belirtti.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe maçında gösterdikleri performans ile 3 puanı kaçıran taraf olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Thomas Reis, açıklamalarda bulundu. Çok gol pozisyonuna girmelerine rağmen fırsatları değerlendiremediklerine dikkat çeken Reis, "Bugün çok iyi oynadık. Kolay olmadı, zor bir haftayı geride bıraktık. 1 haftada 2 deplasman oynadık. Legia Varşova ve Gaziantep FK maçı sonrası Fenerbahçe maçına çıktık. İlk 15 dakika rakibe çok saygı duyduk, oynamalarını bekledik ancak sonrasında çok iyi oynamaya başladık. Çok net gol pozisyonları yakaladık. 3 puanı almak mümkündü ancak alınan 1 puandan memnunum. Takımımı çok iyi biliyorum. Futbolcularıma her karşılaşmada çok iyi bir mantaliteyle sahaya çıkmaları gerektiğini hatırlatıyorum. Çok iyi oyuncularımız var. Bugün attığımız golde ofsayt verildi. Bence ofsayt değildi. Hakem böyle değerlendirdi. Tedesco'nun takımım hakkında söylediği güzel şeyler için gururluyum. Üçüncü bölgede daha akıllı tercihler yapsak belki de kazanan taraf biz olacaktık. Bu eksiklerimiz üzerine fazlasıyla çalışacağız. Umarım, milli takım arasından sonra sakatların da dönmesiyle buna benzer performansı diğer maçlarda da gösteririz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
İğrenç manzara Başkanı şoka uğrattı! 'Annene yedirir misin?' diye sordu, aldığı yanıt karşısında çıldırdı

"Annene yedirir misin?" diye sordu, aldığı yanıt karşısında çıldırdı
Görür görmez deliye döndü! Kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı

Dehşetten kaçamadı! Kucağındaki bebeğe aldırmadı, defalarca bıçakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mauro Icardi'den kriz çıkaran paylaşım

Icardi'den kriz çıkaran paylaşım
Halil Umut Meler, Samsunspor'un golünün neden iptal edildiğini açıkladı

Samsunspor'un golünün neden iptal edildiğini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.