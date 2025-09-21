Samsunspor Teknik Direktörü Reis: 'Zor Bir Karşılaşmaydı'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Bugün açıkçası öldüm dirildim diyebilirim çünkü çok zor bir karşılaşmaydı." dedi.

Reis, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Galibiyetten ötürü mutlu olduğunu belirten Reis, "Bugün açıkçası öldüm dirildim diyebilirim çünkü çok zor bir karşılaşmaydı. İlk yarı hakkında şunu söylemem gerekiyor. Hoca olduğum günden beri belki göstermiş olduğumuz en kötü performanstı, en kötü ilk yarıydı. İlk yarı bittikten sonra soyunma odası açıkçası biraz sesli, gürültülüydü. Çünkü takımın uyanmasına ihtiyacı vardı. İkinci yarıya çıktığımızda ise çok iyi bir mantalite, çok güçlü bir mantalite gösterdiğimizi söyleyebilirim. Yanlış hatırlamıyorsam beş dakika içerisinde iki gol attık. Daha sonrasında yediğimiz bir ikinci gol oldu. Ama takımım vazgeçmedi ve inanmaya devam etti. Tekrardan geri gelmek adına güzel bir performans gösterdik." ifadesini kullandı.

Zeminin kötü olduğunu aktaran Reis, "Kesinlikle futbol oynamaya elverişli bir zemin olduğunu söyleyemem. Yani kesinlikle futbol oynamak için elverişli bir zemin değil. Hatta kötü de demek istemiyorum, berbat bir zeminde oynuyoruz. Nasıl böyle bir saha olabilir açıkçası anlayamıyorum. Gerek taraftarımızın gerek camiamızın beklentisinin de çok yüksek olduğunun farkındayım. Geçen sene elde edilen başarı sebebiyle bu sene için beklentinin çok yüksek olduğunun da farkındayım. Ama kendi stilinizi, kendi oyun şeklinizi böyle bir zeminde göstermek gerçekten çok zor. Gerek Avrupa'da play-off karşılaşması olsun gerek ligde oynamış olduğumuz karşılaşmalarda olsun ne yazık ki kendi oyunumuzu sergilemekte çok zorlandık böyle bir zeminde oynarken. Avrupa'da oynayan bir takım için, ligde de başarılı olmak isteyen bir takım için kesinlikle bu zemin anlaşılır bir şey değil." şeklinde konuştu.

İstediği transferlerin hepsinin alınmadığını dile getiren Reis, Samsunspor'a gelen oyuncuların kesinlikle para için gelmediğini sözlerine ekledi.