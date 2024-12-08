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Samsunspor Teknik Direktörü Reis: 'Yeteri Kadar Agresif Olamadık'

Samsunspor Teknik Direktörü Reis: 'Yeteri Kadar Agresif Olamadık'
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Trendyol Süper Lig'de oynanan Eyüpspor - Samsunspor maçının ardından teknik direktör Thomas Reis, takımının agresif oynayamadığını ve basit goller yediklerini ifade etti. Reis, gelecekte daha iyi performans sergilemeleri gerektiğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçta ikas Eyüpspor'a deplasmanda 3-0 yenilen Reeder Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, agresif oynayamadıklarını ve basit goller yediklerini belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Thomas Reis, oyuncularının gününde olmadığını aktardı.

Eyüpspor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Alman teknik adam, "İlk yarı oyun yüzde 50'ye yüzde 50'ydi. Kornerlerde istediğimizi yapamadık. Çok fazla top kaybı yaptık. Geri kazanmak için defansif anlamda da güç kaybı yaşadık. İlk yarı bitince daha iyi neleri yaparız diye onu konuştuk. İkinci yarı üst üste basit goller yedik. Kendi oyunumuzu sergileyemedik. Oyuncularım gününde değildi. Bu sonuçtan alacağımız dersler var. Hatalarımızdan öğreneceğimiz şeyler olacaktır. Eyüpspor'un da iyi bir takım olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını anlatan Reis, "Yeteri kadar agresif olamadığımız için golleri yedik. Bugün de istediğimiz gibi adam takiplerini ve baskıları iyi yapamadık. Boşlukları iyi değerlendirdiler ve golleri buldular. Takım olarak günümüzde değildik. Bugün Eyüpspor bizden daha iyiydi." şeklinde konuştu.

Gösterilen performansın yorgunlukla ilgili olmadığını vurgulayan Thomas Reis, "Yorgunlukla alakalı değil. Bulunmuş olduğumuz pozisyon iyi. 1-0 gerideyken girdiğimiz pozisyon vardı. Gelecek hafta BAY geçiyoruz. Oyuncularıma 3 gün izin verdim. Sivasspor maçında daha agresif oynamamız gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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