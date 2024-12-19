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Samsunspor Teknik Direktörü Reis: 'Sivasspor'dan 3 puan almak istiyoruz'

Samsunspor Teknik Direktörü Reis: 'Sivasspor'dan 3 puan almak istiyoruz'
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Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, 2024 yılının son maçı olacak Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini açıkladı. Reis, takımının hazırlık süreçlerini ve rakiplerindeki değişiklikleri değerlendirerek galibiyet için gerekli performansı göstermeyi amaçladıklarını belirtti.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 2024 yılının son maçı olan Sivasspor deplasmanından 3 puanla ayrılarak zirve takibini devam ettirmek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Thomas Reis liderliğinde sürdürüyor. Reis, takımın kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyerek değerlendirmelerde bulundu.

"Sivasspor deplasmanından 3 puanla ayrılmak istiyoruz"

Sivas deplasmanına 3 puan için gideceklerinin altını çizen Thomas Reis, "Sivasspor karşılaşması zor olacak. Takımı hazırlamak da bu dönemde zor oldu çünkü rakibimiz bir hoca değişikliğine gitti. Eyüpspor maçının ardından verdiğimiz 3 günlük aranın ardından güzel antrenmanlar yaptık. Son maçımızı istemediğimiz bir sonuçla kaybettik. Bir maçı kaybettikten sonra galip gelebilmeyi daha önceden gösterdik. Yeniden bunu göstermek istiyoruz. Yılın son maçını Sivasspor'a karşı oynayacağız. Bu maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp, 3 puanı almak istiyoruz" dedi.

"Yılın son maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

Galip gelerek hedefledikleri 42 puana bir an önce ulaşmak istediğini dile getiren Thomas Reis, "Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak bizim birincil hedefimiz. Süper Lig'de çok iyi takımlar var ve her maç çok zor geçiyor. Eyüpspor maçının analizlerini yaptık. Yanlış ve doğrularımızı tüm takımla değerlendirdik. O maçta çok sayıda gol fırsatını değerlendiremedik. Hedefimize ulaşmak için daha fazla puan almak istiyoruz. Yılın son maçından galibiyetle ayrılıp hem benim hem de takımın hedefi olan ilk hedefimize en çabuk şekilde ulaşmış oluruz" diye konuştu.

"Sivasspor'un değil bizim göstereceğimiz performans önemli"

Eyüpspor maçında yaptıkları hataları tekrarlamak istemediklerini de sözlerine ekleyen Reis, "Oynayacağımız karşılaşmada bir öncekinin aksine çok daha iyi bir performans göstermek istiyoruz. Hafta boyunca hazırlıklarımızı ona göre gerçekleştirdik. Çok iyi bir sonuç almak istiyoruz. Sivasspor, yeni bir hoca ile çalışmaya başladı. Sivasspor'un bazı oyuncuları Bülent Uygun döneminde fazla süre alamıyordu. Muhtemelen yeni hocayla daha fazla süre bulacaklarından kendilerini göstermek isteyeceklerdir. Bu da Sivasspor adına bir avantaj olabilir. Yeni hocaları göreve başlayalı 2-3 gün oldu. Ona göre antrenmanlarını yaptılar. Rakibin göstereceği performanstan çok bizim göstereceğimiz performans bizim için önemli. Kendi performansımızı sahaya yansıtmak istiyoruz. Emre Kılınç sarı kart cezalısı olduğu için karşılaşmada olamayacak ama Celil Yüksel'in aramıza dönmesi beni mutlu etti. Umarım Sivasspor maçından güzel bir performans ve sonuçla ayrılırız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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