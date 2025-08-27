Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Panathinaikos Maçına Hazır

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, "Yarınki karşılaşma kesinlikle çok özel bir karşılaşma olacak. Kesinlikle hedefimiz rakibimizi elemek" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play – Off rövanş maçı öncesi Samsunspor son antrenmanını 19 Mayıs Stadyumu'nda yaptı. Teknik direktör Thomas Reis, futbolcu Olivier Ntcham ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

RAKİBİMİZİ ELEMEK İSTİYORUZ

Hedeflerinin Panathinaikos'u elemek olduğunu belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Yarınki karşılaşma kesinlikle çok özel bir karşılaşma olacak. Kesinlikle hedefimiz rakibimizi elemek. Deplasmanda takım olarak en iyi performansımızı gösteremediğimizi söyleyebilirim. Panathinaikos'a baktığımızda defans anlamında çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Fırsat bulduğunuzda değerlendirmeniz gerekiyor inşallah yarında o fırsatı bulup değerlendirebiliriz. Yarınki karşılaşmada çok iyi performans gösterip gruplarda devam ederiz. Aslında hedefimiz bu yönde" dedi.

2 FARKLI GALİBİYET ALMAMIZ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Yarın ki maçtan 2 farklı galip gelmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Reis, "Gelecek anlamında çok fazla hayal kurmayı seven bir insan değilim. Hayal etmek güzeldir. Yapım gereği maç maç gitmeyi tercih etmekteyim. Şimdi Avrupa'da oynamamız gereken bir karşılaşma var. Samsunspor için Avrupa'da oynamak bir hayaldi ve biz bunu gerçekleştirdik. Yarın da herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Bu maç bizim için çok çok önemli. Sonrasında da Süper Lig'de oynamamız gereken Trabzonspor maçı var. Atina'da kaybettik. Avantajlı bir şekilde dönmek istedik ama bunu başaramadık. Burada 2 farklı galibiyet almamız gerekiyor. Bu skoru yapmak için de elimizden geleni yapacağız. Bu bütçemizle çok büyük bütçeli takımlara karşı savaş veriyor olmamız kolay değil" diye konuştu.

MUJA, SAMSUNSPOR'DA AYRILDI

Muja'nın takımdan ayrıldığını belirten Reis, "Muja, aramızdan ayrıldı. Kendi isteğiyle buradan ayrıldı. Geçen sene attığı son gol sayesinde biz burada Panathinaikos'a karşı oynuyoruz. Holse ve Musaba'nın son antrenmandan sonra karar vereceğiz ama durumu gayet iyi. Oynayabilecek durumda. Takım olarak iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Duran toplar da çalıştık. Holse ve Musaba yüzde 100 hazır olurlar diye düşünüyorum. Olurlarsa takıma büyük katkı sağlarlar. Eylül ve Ekim aylarında yoğun dönemlerden geçeceğiz. 3 günde bir maç oynayacağız. Takımımın buna hazır olduğunu düşünüyorum. Bu yoğun maç temposuna umarım yarın güzel bir sonuçla başlarız. Sonuç olarak 3 günde bir maç oynayacağız" dedi.

NTCHAM: GÜZEL BİR PERFORMANS GÖSTERİP KAZANMAK İSTİYORUZ

İlk olarak basın mensuplarının sorularını cevaplayan Samsunsporlu futbolcu Oliver Ntcham, "İlk maçta Holse'nin yokluğu bizi etkilemiş de olabilir, etkilememiş de olabilir. Duran toplardan yediğimiz 2 gol oldu. Bu karşılaşmayı kazanmak istiyorsak herkese ihtiyacımız. Geri geldiği için mutluyum. Yarın takım halinde güzel bir performans gösterip kazanmak istiyoruz. 10 numara pozisyonunda çok fazla tecrübem yok. Topa sahipken 10 numarayı oynamayı tercih ediyorum. Ama hem 10 hem de 8 numaralı pozisyonda da oynayabiliyorum. Burada olmak bizim için çok büyük bir zevk. Yarınki karşılaşma büyük bir karşılaşma olacak. Bu maçın kulüp için, şehir için taraftar için başarı olduğunu söyleyebilirim. Geçen sene elde ettiğimiz başarıların sonucunda ve kesinlikle yarın da başarılı bir sonucu alıp sürdürebileceğime olan inancım ve güvenim tam" diye konuştu.