Samsunspor Teknik Direktörü Reis: 'Ligde kalma adına önemli bir 3 puan aldık'

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada takım olarak iyi mücadele ettiklerini ve ligde kalma adına önemli bir 3 puan aldıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Kazanmış olduğumuzdan ötürü çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bir haftada oynamış olduğumuz üçüncü karşılaşmaydı. Başakşehir karşısında çarşamba günü oynamış olduğumuz maçta takım çok fazla efor sarf etti. Bugün de ilk yarıda çok sarf ettiğimiz için yorgunlukların görüldüğü belli oldu. İkinci yarıya başladıktan sonra daha iyi bir performans gösterdik. Zaten ikinci yarının hemen başında da golü bulma fırsatımız oldu. Defansif anlamda çok iyi işler yaptık. Takım olarak birbirimiz için çalıştık. Tabii şanslı olduğumuz bazı pozisyonlar da vardı. Ligde kalma adına çok önemli 3 puan aldık" ifadelerini kullandı. - RİZE