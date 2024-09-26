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Samsunspor Teknik Direktörü Reis: 'Hedefimiz Lig'de Kalmak'

Samsunspor Teknik Direktörü Reis: 'Hedefimiz Lig'de Kalmak'
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Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Avrupa kupalarına gitme hayalleri yerine öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu açıkladı. Göztepe maçı öncesi açıklamalarda bulunan Reis, takımının performansını değerlendirdi.

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, "Hedefimiz ligde kalmak. Taraftarımız Avrupa kupalarına gitmeyi hayal ediyor olabilir ama ben hayalperest değilim" dedi.

Ligin 7'nci haftasında Cumartesi günü saat 16.00'da kendi sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Samsunspor, hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Thomas Reis, Göztepe maçının zor geçeceğini söyledi. Reis, "Zor bir maç olacak, bu kesin. Göztepe'yi çok iyi tanıyoruz. Defansif anlamda başarılı işler yapan ve kompakt oynamayı çok iyi bilen bir takım. Bildiğiniz gibi 2 maç oynadık ve ikisinden de galibiyetle ayrıldık. Ancak Konyaspor'a karşı ne yazık ki istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Umarım Göztepe'ye karşı çok daha iyi bir oyun sergiler ve Konyaspor karşılaşmasına kıyasla daha iyi bir sonuç alırız. Bu bizim için çok önemli" dedi.

'TARAFTARIMIZ AVRUPA KUPALARINA GİTMEYİ HAYAL EDEBİLİR AMA BEN HAYALPEREST DEĞİLİM'

Ligde oynadığı 6 maçta 13 puanla 4'üncü sırada olan Samsunspor'un teknik direktörü Reis, asıl hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi. Reis, "Aslında ligin başından beri söylediğim bir şey var. Bizim en büyük hedefimiz ligde kalmak. Tabii ki herkes hayal kurabilir. Taraftarlarımız Avrupa kupalarına gitmeyi hayal ediyor olabilir. Bu herkes için doğal ve olağan bir şey. Ancak ben bir hayalperest değilim ve takımım da olmamalı. Hayal kurmak güzel bir şey ama şu an için toplayabildiğimiz kadar puan toplamamız gerekiyor. Çünkü henüz çok erken, dediğim gibi hedefimiz ligde kalmak. Göztepe karşılaşmasında taraftarlarımızın yanımızda olmasını bekliyoruz. Onların desteği bizim için çok önemli. Bu maçtan da istediğimiz puanları almak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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