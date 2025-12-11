Haberler

Samsunspor-AEK maçının ardından

UEFA Konferans Ligi'nde AEK'ya 2-1 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, mağlubiyetin kendi hatalarından kaynaklandığını belirtti. İki devrede farklı oyun sergilediklerine dikkat çeken Reis, ilerideki maçlara odaklandıklarını ifade etti.

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan'ın AEK takımına 2-1 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Avrupa'da ilk kez mağlup olduk, bunu da kendi hatalarımızdan aldık." dedi.

Reis, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, müsabakada birbirinden farklı 2 devre izlediklerini söyledi.

Maçın ilk yarısına çok iyi başladıklarını anlatan Reis, "Yakaladığımız net pozisyonlar vardı. İlk yarı bittikten sonra sadece oyuna ara verilmiş olmadı iyi oyunumuza da ara verilmiş oldu. İkinci yarı başladığında frikikten şansiz yediğimiz gol ve peşine de çok basit bir gol yiyerek mağlup olduk. İlk 8'e kalmak için elimizde çok iyi bir fırsat vardı. Onu bir sonraki karşılaşmaya bırakmış olduk. Şimdi önümüzdeki Başakşehir maçına hazırlanacağız. Ondan sonra da Konferans Ligi'nde karşılaşacağımız Mainz maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Transfer konuşmak için doğru zaman olmadığına işaret eden Reis, "Türkiye'de yabancı kuralı var. Herhangi bir yabancı gitmeden yabancı oyuncu alamıyoruz. Son maçlarda çok fazla beraberlik aldık. Avrupa'da ilk kez mağlup olduk. Bunu da kendi hatalarımızdan aldık. İlk yarıda pozisyonları bitirebilsek bugün çok farklı şeyler konuşabilirdik. Milli maç arasından sonar 3 günde bir maç oynuyoruz. Kalan maçları oynadıktan sonra kadrodaki değişiklikler için değerlendirme yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

AEK karşısında 2 genç oyuncuyu sahaya sürdüğünü aktaran Reis, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün iki genç oyuncuyu oyuna aldım. Bu takım adına gelecek anlamında iyi bir şey. Pahalı takımlara bakıldığında tecrübeli oyuncuları tercih edebiliyorlar. Biraz gençleri denemek istedik. Fena da performans göstermediler. Biraz tecrübe kazanmaları halinde gelecekte ilk 11'de oynayabilecek 2 oyuncu kazanabiliriz. Sonraki turda umarım AEK ile tekrar karşılaşma fırsatı olur. Bu da ilk 8 ya da son 16'ya kaldığımız anlamına gelir. İlk yapmamız gereken Başakşehir maçı ardından da Mainz'e gideceğiz. Bu maçlarda sadece bir yarı değil iki yarıyı da iyi oynamamız gerekecek."

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
