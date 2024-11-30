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Samsunspor Teknik Direktörü Reis: Burada Kalıcı Olmak Daha Zor

Samsunspor Teknik Direktörü Reis: Burada Kalıcı Olmak Daha Zor
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Samsunspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis, ekiplerinin mevcut konumunu korumanın zorluklarına dikkat çekerek, ligde hedeflerinin 42 puan olduğunu belirtti. Galip geldikleri Bodrum FK maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, şu anda bulundukları konumda kalıcı olmanın, buraya gelmekten daha zor olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor, konuk ettiği Bodrum FK'yı 4-0 yendi. Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Reis, "İlk 20 dakikada takım olarak iyi bir performans sergiledik ve öne geçtik. Daha sonrasında bize bir rahatlama geldi. İlk yarının son dakikalarında gösterdiğimiz performans beni mutlu etmedi. İkinci yarıya güzel başladık. 2 tane net pozisyon kaçırdık ve bunlar futbolda var. Çok iyi defans yaptığımız için mutluyum. 3 puan aldık. Oyuncularımızın kart görmemiş olması bizim için önemli. Agresif oynamak bizim felsefemiz. Belki gelecek maçlarda cezalı düşecek oyuncularımız olabilir. Agresif oynamak istiyoruz. Gelecek hafta herhangi bir oyuncumuz cezalı durumda değil. Bu da bizi mutlu ediyor. Ligdeki ilk hedefimiz 42 puan. Şuan 29 puanımız var. Birinci hedefimize ulaşmamız için de 13 puan daha toplamamız gerekiyor. Her maç çok zor geçiyor. Biz de maçtan maça performansımızı artırarak devam etmemiz gerekiyor. Bu pozisyona gelmek çok zor oldu. Burada kalıcı olmak buraya gelmekten daha zor olacaktır. Eksik olduğumuz bazı maçlarda oyuncularımız oldu. Onlarda sıkıntılar yaşadığımızı gördük. Yedekten oyuna giren oyuncularımızın katkısı çok oldu. Bizim için sadece lig değil kupa da önemli. Oynayacağımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Ben kazanmayı seven bir insanım. Kaybetmeyi sevmiyorum. Antrenmanda oyuncularımın gösterecekleri performansa bağlı olarak belki oynamayan oyuncularımdan bazılarına şans verebilirim. Almanya ile Türkiye'deki kupa maçlarında fark var. Türkiye'de o hedefe ulaşabilmeniz için çok fazla maç kazanmanız gerekiyor" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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