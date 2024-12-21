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Samsunspor Teknik Direktörü Reis, 30 Puan İçin Mutlu

Samsunspor Teknik Direktörü Reis, 30 Puan İçin Mutlu
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, 30 puana ulaşmanın sevindirici olduğunu ancak takımın performansından memnun olmadığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Reeder Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, 30 puana ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Reis, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, sonucun her iki takım için de kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Oyuna girmede sıkıntılar yaşadıklarını ve bunun biraz zaman aldığını belirten Reis, "İlk dakikalarda istediğimiz o performansı gösteremedik. Çok hata yaptık, top kayıpları yaptık." dedi.

Takım olarak üst seviyede bir performans gösteremediklerini dile getiren Reis, şunları kaydetti:

"İlk yarıda girmiş olduğumuz çok pozisyon da vardı, ne yazık ki onları değerlendiremedik. İkiye bir kaldığımız bir pozisyon vardı, diğer pozisyonlarda olduğu gibi bu pozisyonda da ne yazık ki pasları doğru bir şekilde değerlendiremedik. Bugünkü sonuca bakacak olursak 1 puan daha aldık ve 30 puana geldiğimiz için çok mutluyuz. Her puanın değeri, önemi çok çok büyük. Bugün göstermiş olduğumuz performanstan dolayı mutlu değilim. Ama sonuçtan ötürü mutluyum."

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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