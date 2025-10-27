Samsunspor Teknik Direktörü Reis: '1 Puan Yeterli Değildi'

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Çaykur Rizespor karşısında aldıkları 1 puanın kendileri açısından yeterli olmadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Kazanamadıkları için üzgün olduklarını dile getiren Reis, "Neredeyse yenilgi havası var takımda. İlk yarı çok net pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Gol attıktan sonra da fırsatları değerlendiremedik. Rakip uzun topta yanlış aldığımız pozisyon sonrası gol attı. İkinci yarı saha şartları ve takımın yorgun olması bizim açımızdan olumsuz yansıdı. Aldığımız 1 puan bizim için yeterli değildi. Tüm oyuncularım savaştı ama ne yazık ki bugün şanssızdık" dedi.

Hakemlerinin adının bahis skandalına karışması hakkındaki soruya da cevap veren Reis, "Ben daha çok oyun hakkında konuşmak istiyorum. Geçmişte olan şeylerle alakalı yorum yapmak istemiyorum. Federasyon bu durumu düzeltmek için elinden gelenin fazlasını yapacaktık. Ne yazık ki bugün 2 puan kaybettik. Kaybettiğimiz puanları ilk yarıda kaçırdığımız pozisyonlar yüzünden kaybettik. Bu seviyede pozisyonları golle sonuçlandırmak gerekiyor. Beklentiler, geçen seneki başarılar nedeniyle yüksek. 3 günde bir takımı motive etmeye çalışıyorum. Bu biraz zor oluyor. Sakat olan önemli oyuncular var. Kadromuz için bu durum bizi zorda bırakıyor. Takımım bugün her şeyi denedi ama eksik olan sadece goldü. Bahanelere sığınan bir hoca değilim. Emre uzun süre sonra geri döndü. Diğer oyuncularımız da sakatlıklarını atlatıp aramıza katılırsa mutlu oluruz. Sezon başında ilk 10 maçta 17 puan toplayıp, Avrupa'da 2'de 2 yapar mısınız diye sorsalar belki kabul ederdik ama bugün görüyoruz ki bu 2 puan kaybı kimseyi memnun etmedi" diye konuştu. - SAMSUN