Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: 'Transfer yasağı gelmezse akıllıca transferler yapmamız lazım'

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Eğer transfer yasağı gelmezse, çok akıllıca transferler yapmamız lazım" dedi.

Samsunspor Tenik Direktörü Markus Gisdol, ligin 11'inci haftasında 4 Kasım Cumartesi günü evlerinde oynayacakları Hatayspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Ankaragücü ile oynanan maçta takımın performansından memnun olmadığını söyleyen Gisdol, "Başakşehir maçında göstermiş olduğumuz performansı, bundan sonra da göstermek istiyoruz" diye konuştu.

"YAPILMASI GEREKEN ÇOK ÇALIŞMAK"

Gol atmanın yollarını bulmaları gerektiğini söyleyen Markus Gisdol, "Öncelikle son oynamış olduğumuz Ankaragücü maçında göstermiş olduğumuz performanstan dolayı memnun olmadığımı belirtmek istiyorum. Oyunun genelinde pasif anlamda defans yaptığımızı düşünüyorum. Çok geniş bıraktık takım boyunu. Hep birlikte savaşmamız gerekiyor. Her pozisyonda topun olduğu yerde kesinlikle baskı yapıp birlikte o tarafa doğru yoğunlaşmamız gerekiyor. Öncelikle gol atmanın yollarını bulmamız lazım. Geçmişte de gol pozisyonlarına girmede sıkıntılar yaşandı. 6 numara pozisyonunda oyuncu bulundurmamızın sebebi merkezi kapatıp sahada güçlü olmak istiyoruz. Ama gelecekte ne olur bilemeyiz. Kulübün ve oyuncuların bulunmuş olduğu durum sebebiyle üzerlerinde baskı olması çok normal. Ben de onlara daha fazla baskı yapmak istemiyorum. Buna da gerek yok. Onlara biraz daha özgüven aşılamaya çalışıyorum ki kendilerini iyi hissetsinler, güçlü hissetsinler ve onlara her zaman yardımcı olabilecek birisinin olduğundan emin olsunlar. Burada yapmamız gereken tek şey kesinlikle çok çalışmak" ifadelerini kullandı.

"KONSANTREMİZ ELİMİZDEKİ OYUNCULARLA SAHAYA ODAKLANMAK"

Takımndaki tek sakat oyuncunun Taylan Antalyalı olduğunu belirten Gisdol, "Ben buraya geleli sadece 3 hafta oldu. Şimdi yapılabilecek transferlerle alakalı da düşünmek istemiyorum. Yüzde yüz konsantremiz şu an elimde bulunan oyuncularla sahaya odaklanmak. Bazen geçmişte yapılan transferler katkı sağlayamayabiliyor ki bu gelecekte de tekrar edebilir. Eğer transfer yasağı gelmezse çok akıllıca transferler yapmamız gerekiyor. İhtiyaçlarımız doğrultusunda hangi pozisyona, hangi bölgeye doğru transfer neyse onu yapmamız gerekiyor ve bunu yaparken de akıllıca davranmamız gerekiyor. Transfer sezonunun tekrardan açılmasına iki ay gibi bir süre var. O zamana kadar da çok güzel bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz ve doğru yolda ilerlememiz gerekiyor. Şu anda takımda sakat olarak sadece oyuncumuz Taylan Antalyalı bulunuyor. Her hafta tekrar ettiğim bir şey var. Bir futbolcu oynamak istiyorsa önünde koskoca bir hafta var. Antrenmanlarda bana yüzde yüzünü gösterip beni memnun etmesi ve ikna etmesi gerekiyor. Eğer bunları yaptıkları takdirde kadroya girme ve ilk 11'de oynama şansına sahip olacak."