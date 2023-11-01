Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Oyunculara Özgüven Aşılıyorum

- Gisdol: "Oyunculara özgüven aşılamaya çalışıyorum"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, son sırada olan takımının oyuncularına özgüven aşılamaya çalıştığını söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 20 takımlı ligde 2 puanla son sırada bulunuyor. Hafta sonu oynanacak Hatayspor maçı öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Samsunspor'un Alman Teknik Direktörü Markus Gisdol, takımın son durumu hakkında bilgi verdi.

Son oynadıkları Ankaragücü maçından memnun kalmadığına dikkat çeken Gisdol, "MKE Ankaragücü maçında gösterdiğimiz performanstan memnun değilim. Oyunda pasif anlamda defans yaptık. Takım boyunu çok geniş bıraktık. Hep birlikte savaşmamız gerekiyor. Her pozisyonda topun olduğu yerde baskı yapıp hep birlikte o tarafa doğru yoğunlaşmamız gerekiyor. İlk maçımızda gösterdiğimiz performansı oynayacağımız bir sonraki maçta da göstermek istiyoruz. Öncelikle gol atmanın yollarını bulmamız lazım. Geçmişte de gol pozisyonuna girmede sıkıntılar yaşandı. 2 tane 6 numara pozisyonunda oyuncuyla oynamamızın sebebi; merkezi kapatıp, orada güçlü olmak. Gelecekte ne olacağına bakacağız" dedi.

"Oyunculara özgüven aşılamaya çalışıyorum"

Puan durumu ve oynanan oyun nedeniyle oyunculara özgüven aşılamaya çalıştığına değinen Alman çalıştırıcı, "Kulübün bulunduğu durum ve oyuncuların içindeki durum sonrası baskı olması çok normal. Ben de onlara daha fazla baskı yapmak istemiyorum. Buna gerek de yok. Onlara biraz daha özgüven aşılamaya çalışıyorum. Kendilerini iyi ve güçlü hissetsinler istiyorum. Onlara her zaman yardımcı olabilecek birisinin olduğundan emin olsunlar. Takım olarak ve oyun olarak başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Bu durumdan bir şekilde dönmemiz, bunu hep birlikte başarmamız gerekiyor. En önemli yapmamız gereken şey çok çalışmak" diye konuştu.

"Transfer yasağı gelmezse çok akıllı transferler yapmamız gerekiyor"

İki dönem transfer yasağı alan takımının yasak gelmemesi durumunda çok akıllıca hareket etmesi gerektiğini ifade eden 54 yaşındaki teknik adam, " Samsun'a geleli 3 hafta oldu. Yapılabilecek transferlerle ilgili düşünmek istemiyorum. Yüzde 100 konsantrem elimde bulunan oyuncular. Bazen geçmişte yapılan transferler katkı sağlayamayabiliyor. Bu gelecekte de tekrar edebilir. Önemli olan şey takım haline gelebilmek. Transfer yasağı gelmezse çok akıllı transferler yapmamız gerekiyor. İhtiyaç doğrultusunda hangi pozisyona hangi bölgeye doğru transfer neyse onu yapmamız gerekiyor. Transfer sezonunun tekrar açılmasına 2 ay gibi bir süre var. O zamana kadar çalışmalarımızı sürdürüp, doğru yolda ilerlememiz lazım" şeklinde konuştu.

"Oynamak isteyen futbolcu beni antrenmanda ikna etmeli"

Henüz forma şansı vermediği ya da az süre tanıdığı oyuncular hakkında da konuşan Markus Gisdol, "Bir futbolcu maçta oynamak istiyorsa önünde koskoca bir hafta var. Antrenmanlarda bana yüzde 100'ünü gösterip, beni memnun etmesi ve ikna etmesi gerekiyor. Bunları yaptıkları takdirde kadroya girme ve ilk 11'de oynama şansına sahip olabilecekler" ifadelerini kullandı.