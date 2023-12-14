Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: En Önemli Şey Takımdaki Oyunculara Güvenmek

Markus Gisdol: En önemli şey takımdaki futbolculara güvenmektir

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Markus Gisdol, en önemli şeyin takımdaki oyunculara güvenmenin olduğunu söyledi.

Samsunspor, 21 Aralık Perşembe günü kendi sahasında karşılaşacakları Konyaspor maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Markus Gisdol, takımın son durumu ve çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenleyerek, açıklamalarda bulundu.

Ertelenen Trabzonspor karşılaşması yerine kendi sahasında Konyaspor ile oynayacakları maçı değerlendiren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, 'Trabzonspor'a karşı oynamayı isterdim. Tabiki de herkes ne olduğunu biliyor. Trabzonspor maçına hazırlık yapmıştık. Son 2 günde olan olaylardan ötürü de değişiklik yapmak durumunda kaldık. Önümüzdeki Perşembe günü Konyaspor'a karşı oynayacağımız netleşti' dedi.

Konyaspor maçında taraftarın desteklerine ihtiyacı olacağını ifade eden Gisdol, 'Taraftarlarımıza bir mesajım olacak. Son 2 maçta onların takım için ne kadar önemli olduğunu gördük. Konyaspor'a karşı oynayacağımız karşılaşmada da yüzde yüz taraftarımızın desteğine ihtiyacımız olacak. Çünkü çok çok önemli bir maça çıkacak. Eğer bu şekilde devam edecek olursak, gerek kulübe gerekse takıma çok büyük katkı sağlayacaktır. Şimdiye kadar bize göstermiş oldukları destek içinde taraftarımıza çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

"BİRBİRİMİZE İNANIRSAK BAŞARILI OLABİLİRİZ"

Her takımda kendi oyun stilini oynatmaya çalıştığını belirten Gisdol, 'Açıkçası benden önce neler oldu tam olarak bilmiyorum. Benim belirli bir oynama şeklim vardır. Yani daha önce bulunmuş olduğum takımlarda benim bir stilim vardır. Takımdaki oyuncularıma geldiğimde şunu söyledim, 'birbirimize inanarak birlik olabilirsek, kesinlikle takım olmayı başarabilirsek o zaman başarılı olabileceğimizi' söylemiştim. Bu takıma vermiş olduğum ilk mesajdı. Ondan sonra sahada yapmamız gerekenlerle alakalı futbol mantalitemizin ne olduğunu takıma öğretmeye çalıştık. Tabiki de sahada konuştuklarımızın dışında takıma vermiş olduğum mesaj, eğer ileride iyi bir takım olmak istiyorsak, çalışmalarımızı ona göre büyük bir ciddiyetle, büyük bir istek ve arzu ile yapmamız gerektiğini söyledim. Bu da bizim oyun stilimizi geliştirecektir? dedi.

Mickael Tırpan'ın eşinin sağlık durumuyla ilgili konuşan Gisdol, özel hayata saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Daha sonra Gisdol, konuşmasını şöyle sürdürdü;

'Bunlar çok özel konular. Herkesin olduğunu gibi her futbolcunun da özel hayatına saygı göstermemiz gerekiyor. Sadece söyleyebileceğim şey, her problemde çözüm üretmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.'

Herhangi bir puan hedefinin olmadığını, maç maç hareket ettiklerini ifade eden Gisdol, 'Kesinlikle puan hedefimiz şudur diye bir açıklamam olmamıştır. Yapmış olduğum açıklamalarda benim karakterim gereği bir sonraki maçın önemini belirttim. Ligin sonunda ya da ilk yarının sonunda ne kadar puan alırız diye bir açıklamam olmadı. Benim için önemli olan maç maç gitmek. Bir sonraki haftalarda ne olacak düşüncesiyle hareket etmekten çok maç maç gidecek olursak kesinlikle daha başarılı olacağımızı düşünüyorum' şeklinde konuştu.

"EN ÖNEMLİ ŞEY TAKIMDAKİ FUTBOLCULARA GÜVENİMİZDİR"

En önemli şeyin takımdaki futbolculara olan güvenlerinin olduğunun altını çizen Gisdol, 'İlk ve en önemli olan şey, takımdaki futbolculara olan güvenimizdir. Bazen gol kaçırabiliyorlar. Ama şundan eminim, hafta içerisinde yapmış olduğumuz antrenmanlarda çok iyi çalışırlarsa, kesinlikle bir sonraki pozisyonları değerlendirecek ve faydasını göreceklerdir. Bir sonraki haftalarda '2, 3, 4 gol atabiliriz' diyemem. Bunun için de söz veremem ama bunun için de çok çalışıyoruz. 2-3 hafta önce yapılan basın toplantılarında bazı sorular vardı. Marius'un kaçırmış olduğu gollerle alakalıydı. 2-3 hafta boyunca aynı ciddiyetle ve aynı arzuyla çalışmalarına devam etti. Şimdi de takıma katkı sağlamaya başladı. İstanbulspor karşılaşmasında bir penaltı kaçırmıştı. Çok üzülmüştü. Soyunma odasına geldiğinde takım arkadaşları onu motive etti. 'Önemli değil, penaltı kaçmış olabilir. Biz birlik ve beraberlik içerisindeyiz' mesajı vermişti. Bu da futbolun güzel hikayelerinden bir tanesiydi? diye konuştu. (DHA)