Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Ara transferde oyuncu almak ve satmak zor oluyor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ara transfer döneminde oyuncu almanın ve satmanın zor olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde devam ediyor. Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alman teknik adam, takımın son durumu hakkında bilgiler verdi.

Antalyaspor'un çok güçlü yanlarının olduğuna değinen Markus Gisdol, "Antalyaspor'un son maçlarını izledim ve izlediğimde iyi bir takım olduklarını, bireysel anlamda kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduklarını ve taktiksel anlamda da iyi bir takım olduklarını gördüm. Bu maça da en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde devam ettiriyoruz. En iyi şekilde onların karşısına çıkacağız" dedi.

"Ara transferde oyuncu almak ve satmak zor oluyor"

Kış transfer döneminin zorluklarından bahseden Gisdol, "Özellikle ara transfer döneminde transfer yapmak zor. Bunu siz de biliyorsunuz, biz de aynı şekilde öyle düşünüyoruz. Biz kendimiz bu transfer süreci başladığında bir liste belirledik ve gerekli pozisyonlara ne tür takviyeler yapmamız gerektiğini gerektiği hakkında konuştuk. Tabii bu durumun gerek Fuat Çapa için gerek başkanımız için zor olduğunu biliyorum. Böyle bir dönemde oyuncu satmak ve oyuncu almanın zor olduğunu biliyorum. Benito Raman'ı aldık. Raman, bize katıldığı için mutluyum. Tabii bugün transferin son günü. Belki son bir tane daha transfer yapabiliriz ama şuna da unutmayalım, biz bu kadro ile elimizde bulunan kadroyla 26 puan topladık. Tabii ki kadromuza kaliteli oyuncular almak, yeni transferler gerçekleştirmek istiyoruz. Bu da benim istediğim bir şey ama içinde bulunmuş olduğumuz durum sebebiyle de bu biraz zor" diye konuştu.

"Benito Raman'a zaman verilmesi gerekiyor"

Yeni transfer Benito Raman'ın zamana ihtiyacı olduğunun da altını çizen Markus Gisdol, şunları söyledi:

"Kendisine çok fazla baskı yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir oyuncu yeni bir kültüre geldiğinde, yeni bir ülkeye geldiğinde, yeni bir takıma, yeni bir takım grubuna geldiğinde, yüzde 100 hazır bir şekilde hemen adapte olamayabiliyor. Biraz zaman vermemiz gerekiyor kendisine. Tabii ki bu değişiklikler her oyuncu için kolay olmuyor. Sonuçta yeni bir kültüre, yeni bir ülkeye, yeni bir takıma alışma süreci var. Zaman verdiğimiz takdirde de en kısa sürede o da zaten bütün buradaki gerek antrenman çalışmalarına olsun, gerek takımdaki ikili ilişkileri geliştirmek olsun, bunlara alışması olsun, çok kısa bir zamanda üstesinden gelecektir." - SAMSUN