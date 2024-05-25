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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'a Veda Töreni Düzenlendi

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Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'a, Samsunspor'a vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı veda töreni düzenlendi. Görev süresi sona eren Gisdol'a teşekkür plaketi ve imzalı forma hediye edildi.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'a, Samsunspor'a vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı veda töreni düzenlendi.

Görev süresi sona eren ve sezon sonu Samsunspor'dan ayrılacak olan Teknik Direktör Markus Gisdol'a, verdiği emek ve katkılarından dolayı veda töreni gerçekleştirildi. Fatih Karagümrük müsabakası sonrası Samsunpsor'un kamp yaptığı otele gelen Samsunspor Başkan Yüksel Yıldırım, Markus Gisdol'a, katkılarından dolayı teşekkür plaketi vererek Alanyaspor maçı sonrası soyunma odasında çekilen sevinç fotoğrafını ve üzerinde oyuncuların imzasının bulunduğu formayı hediye etti.

"Kulübümüze önemli katkılarda bulundu"

Başkan Yüksel Yıldırım, "Teknik Direktörümüz Markus Gisdol'a bu zamana kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisi, kulübümüze önemli katkılarda bulundu, güzel bir başarıya imza attı. Gönül isterdi ki yolumuza devam edelim ama hocamızın kararı ayrılmak oldu. Biz onu hep iyi hatırlayacağız. Yolu açık olsun" dedi.

Futbol Direktörü Fuat Çapa ise, "Markus hocamızla kısa sürede olsa çalışmak güzeldi. Güzel dostluklar edindik, bir aile ortamı oluşturduk. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Takım Kaptanı Osman Çelik ise "Hocamızla önemli bir başarıya imza attık. Herkesin küme düşer diye ifade ettiği takımımız oluşturulan aile ortamı ile ligde kalmayı başardı. Hocamız hep bize babacan tavırla yaklaştı, bizde sorumluluklarımızı hep bildik ve mutlu sona ulaştık" şeklinde konuştu.

Duygusal anların yaşandığı veda töreninde Başkan Vekili ve İcra Komitesi Üyesi Veysel Bilen, İcra Komitesi Üyesi Suat Çakır, Futbol Direktörü Fuat Çapa, teknik ve idari kadro ile futbolcular yer aldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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