Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'a Veda

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Samsun ve Samsunspor'a veda eden Teknik Direktör Markus Gisdol'a ildeki basın mensupları adına teşekkür ederek, veda etti.

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, cumartesi günü oynanan Fatih Karagümrük maçı sonrası Samsunspor'a veda etti. Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır da Markus Gisdol'a Atatürk Onur Anıtı maketini hediye ederek, Samsunlu basın mensupları adına teşekkür etti.

Cemiyet Başkanı Yusuf Ziya Çakır, "Samsun'umuzun en değerli markası Samsunspor'umuza bu sezon boyunca verdiğiniz katkılar unutulmayacak. Ben de meslektaşlarım adına sizlere teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamınızda başarı ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN