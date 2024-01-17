Samsunspor Teknik Direktörü Marcus Gisdol: Galibiyeti hak ettik

Samsunspor Teknik Direktörü Marcus Gisdol, Alanyaspor maçını ardından yaptığı açıklamalarda, "Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Samsunspor, deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Marcus Gisdol, maçta dakikalar geçtikçe daha iyi oynadıklarını ifade ederek, "Maçtan önce normalden farklı olarak birçok değişiklik yaptık. Çünkü geçen hafta oynadığımız maçtan ötürü kendini biraz yorgun hisseden oyuncularımız vardı. Geçen haftalarda çok fazla forma şansı bulmayan oyuncular için bu tür maçlar büyük bir şans oluyor. En iyi taktiği bulmak için maç başladıktan sonra zamanımız oldu. Dakikalar geçtikçe oyunumuzu daha iyi oynamaya başladık. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Takımdaki oyuncularımı kutluyorum. Umarım kupadaki bir sonraki turu evimizde oynarız" şeklinde konuştu. - ANTALYA