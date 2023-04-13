Samsunspor teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'e yükselmenin gururunu yaşıyor

Samsunspor'un İzmirli teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, takımını Süper Lig'e çıkarmayı başardı. Başarısının sırrını 'GETS' formülünde bulduğunu söyleyen Eroğlu, gelişim, takım mühendisliği ve sistemle kupaya ulaştıklarını ifade etti.

Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen lider Yılport Samsunspor'un İzmirli teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, elde ettiği başarıyla yetişip büyüdüğü kentin gururu oldu. İzmir temsilcisi Altınordu'da aralıksız 10 yıl görev alıp, 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de 2 şampiyonluk yaşadığı kırmızı-lacivertli kulüpte 2020-2021 sezonunda 1'inci Lig Play-Off finalini kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen Hüseyin Eroğlu, bu kez Samsun ekibiyle hedefe ulaşmayı başardı.

Ligde 7'nci sıradayken göreve geldiği Samsunspor'da 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalayıp takımı zirveye taşıyan teknik direktör Eroğlu, kırmızı-beyazlı ekibin 11 yıllık Süper Lig özlemini sona erdirdi. Ligde ilk 2'yi garantileyip 12 yıllık teknik adamlık kariyerindeki 3'üncü kupasını almaya hak kazanan 50 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, şimdi de takımını Süper Lig'e "Şampiyon" apoletiyle çıkarmak için kolları sıvadı. Süper Lig'de ilk kez görev almaya hazırlanan Eroğlu, daha önce yaptığı açıklamada hedefinin A Milli Takım ve Bundesliga'da çalışmak olduğunu söylemişti.