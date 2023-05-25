Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu ile milli cimnastikçiler, üniversite öğrencileriyle buluştu

Ege Üniversitesi'nden mezun olan aralarında Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve milli cimnastikçilerin bulunduğu isimler, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Ege Üniversitesi'nden mezun olan aralarında Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve milli cimnastikçilerin bulunduğu isimler, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kampüs Kültür Merkezi'ndeki "Mezunlarımız Öğrencilerimizle Buluşuyor" etkinliğine katılan sporcular, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin başarı ölçütlerinin başında mezunlarının başarısı olduğuna inandığını belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren mezunlarla ilgili hedeflerimizi gerçekleştirmek için pek çok yeni uygulamayı hayata geçirdik. Mezunlarımıza dönem arkadaşları ve hocalarıyla vakit geçirecekleri ve Egeli olmanın ayrıcalığını tekrardan hissedecekleri mezun buluşmaları etkinlikleri düzenledik." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte 18. Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunlarında Voleybol Erkekler Süper Ligi şampiyonu olan erkek voleybol takımına, Ege Üniversitesi mezunlarından Yılport Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaran Hüseyin Eroğlu'na, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin ile antrenör Yılmaz Göktekin'e, milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder'in yanı sıra hala öğretimine devam eden Adem Asil'e plaket takdim edildi.

Hüseyin Eroğlu, Türkiye'nin özellikle cimnastik alanında son dönemlerde önemli sporcular yetiştirdiğini hatırlatarak, mezun olduğu Ege Üniversitesi'nde bulunmaktan dolayı memnun olduğunu kaydetti.

İsmail Göktekin de özellikle artistik cimnastiğin olimpiyatların en fazla izlenen dallarından biri olduğunu belirterek, olimpiyata giden 5 sporcudan 4'ünün Ege Üniversitesi mezunu olduğuna dikkati çekti.