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Samsunspor Taraftarları'ndan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'e Teşekkür

Samsunspor Taraftarları'ndan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'e Teşekkür
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Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal, deprem bölgelerine sağladığı destek nedeniyle Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'e Samsunspor forması ve çiçek takdim etti. Ziyaret, Bodrum FK'nın Samsun'da konakladığı otelde gerçekleşti.

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal, taraftarlar adına deprem bölgelerine önemli desteği olan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'e Samsunspor forması ve çiçek takdim etti.

Samsunsporlu taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynayacakları maç için Samsun'a gelen Bodrum FK kafilesini konakladığı otelde ziyaret etti. Dernek başkanı Cüneyt Şenkal, tüm taraftarlar adına Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde hissedilen, 6 Şubat depreminde şehirlere önemli desteği olan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'e adının yazılı olduğu 55 numaralı Samsunspor forması ve çiçek takdim etti. Demirel ise Samsunspor taraftarına teşekkür etti.

Ayrıca taraftarlar geçen sezon Samsunspor forması giyen Taylan Antalyalı'ya da başarı diledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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