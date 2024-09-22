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Samsunspor Taraftarları, Narin Güran'ın Mezarı Başında Duygusal Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Samsunspor Taraftarları, Narin Güran'ın Mezarı Başında Duygusal Bir Ziyaret Gerçekleştirdi
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Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği, 21 gün kaybolduktan sonra ölü bulunan Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Taraftarlar, duygusal anlar yaşadı ve sosyal bir mesaj vermek amacıyla 'Çocuklar Narindir' pankartı açtılar.

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği (STAD), Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra ölü olarak bulunan Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti.

20 kişilik bir grupla Narin'in mezarını ziyaret eden taraftarlar duygu dolu anlar yaşadı. Ziyaret sırasında, yanlarında getirdikleri "Çocuklar Narindir" yazılı pankartı açan taraftarlar, Samsunspor'un kadın taraftarlara özel hazırlattığı bir formayı da mezara bırakarak dua etti. STAD Başkanı Cüneyt Şenkal, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Narin'in vefatının Türkiye genelinde olduğu gibi Samsunspor camiasını da derinden etkilediğini belirtti. Şenkal, "Narin kızımızın acı kaybı, Samsunspor taraftarları olarak hepimizi derinden sarstı. Rize deplasmanına gitmeden önce Diyarbakır'a uğrayarak Narin'in mezarını ziyaret etmek istedik. Onun için dua etmek, aileye destek olduğumuzu göstermek istedik. Çünkü çocuklar bizim geleceğimizdir ve onların bu şekilde kaybedilmesi yüreğimizi dağlıyor. Hepimiz aile babasıyız, hepimizin çocukları var. Bu ziyaretle sosyal bir mesaj da vermek istedik: Çocuklar narindir, onlar bizim en değerli varlıklarımızdır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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