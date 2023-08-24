Samsunspor Stadyumunda Yetersizlikler Devam Ediyor

Samsunspor Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, stadyum ile ilgili yaptığı açıklamada, "Samsunspor olarak biz stadyum konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz. Maalesef fiziki olarak yetersiz kalan stadyumda yaşanan sorunlar taraftarımızı mağdur ediyor. İmkanlar doğrultusunda kısa zamanda taraftarlarımıza daha kaliteli bir hizmet vermeyi planlıyoruz" dedi.

Fenerbahçe maçı sonrası Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun fiziki yetersizliğinden dolayı çeşitli mağduriyetler yaşanmıştı. Samsunspor Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, stadyum hakkında yaptığı açıklamada, "Fiziki olarak yetersiz kalan 19 Mayıs Stadyumu'nda sorumlu olduğumuz alanlarda özverili personelimiz ile en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Samsunspor olarak biz stadyum konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz. Maalesef fiziki olarak yetersiz kalan stadyumda yaşanan sorunlar taraftarımızı mağdur ediyor. Bu yetersizliklerin çözülmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne gerekli başvurular yapılıyor. Doğu üst tribünde yaşanan ses sistemini, bazı yerlerde eksik kalan kantin problemini ve giriş-çıkış yönlendirme sorunlarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ileterek çözmeye çalışıyoruz. Ayrıca kombine satılan maraton ve kale arkalarımızda taraftarlarımızın isimleri koltuklara yazılmaya devam ediyor. İlk iç saha maçımızda tamamlanmış olacak. Yine stadyumda yer alan 'Store 55' alanımızı genişleterek daha iyi bir hale getirmek için ön çalışmalara başladık. İmkanlar doğrultusunda kısa zamanda taraftarlarımıza daha kaliteli bir hizmet vermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN