Samsunspor, Sivasspor'u Yenerek Puanını 21'e Yükseltti
Samsunspor, Sivasspor ile oynadığı maçta 2-0 galip gelerek puanını 21'e çıkardı. Maçta atılan goller ve kırmızı kartlar da yer aldı.
0 yenerek puanını 21'e yükselti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Barrow'un pasında ceza sahası sağ çaprazında topla bulaşan Emrah Başsan'ın şutu üstten az farkla auta çıktı.
61. dakikada kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta top direğin sağından az farka auta çıktı.
83. dakikada Dimata'nın pasında topu kontrol eden Marius'un volesini kaleci Ali Şaşal son anda kornere çeldi.
88. dakikada Marius'un pasında ceza sahası çizgisi üzerindeki topa sert vuran Bola'nın şutunu kaleci Ali Şaşal parmaklarının ucuyla kurtardı.
90. dakikada Hakan Arslan'ın penaltı noktası üzerindeki şutunu kaleci Okan Kocuk güçlükle kornere çeldi.
Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Suat Güz
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru (Mustafa Haluk dk. 67), Lubo Saka, Alim Öztürk, Van Drongelen (Bola dk. 77), Flavien Tait, Ait Bennasser (Soner Aydoğdu dk. 85), Moryke Fofana (Taylan dk. 77), Carlo Holse, Emre Kılınç (Dimata dk. 67), Marius Mouandilmadji
Yedekler: Szumski, Yunus, Muhammed, Osman, Ercan
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Sivasspor : Ali Şaşal, Alaaddin Okumuş (Burak dk. 46.), Samba Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Modou Barrow (Poungouras dk. 65), Hakan Arslan (Emre dk. 90+2), Abdulkadir Parmak (Emrah dk. 46), Ziya Erdal (Eren dk. 85), Rey Manaj, Fode Koita
Yedekler: Muammer, Mehmet, Murat
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Drongelen (dk. 4), Holse (dk. 36) ( Samsunspor )
Kırmızı kart: Dimata (dk. 89) Samsunspor), Koita (dk. 60) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Zeki, Drongelen, Alim (Samsunspor) - SAMSUN