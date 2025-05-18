Samsunspor, Sivasspor'u 1-0 Yenerek Rahat Bir Nefes Aldı

Samsunspor, Sivasspor'u 1-0 Yenerek Rahat Bir Nefes Aldı
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Sivasspor, ligden düşen üçüncü takım oldu.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Halil Umut Meler, Anıl Usta, Bahtiyar Birinci

Reeder Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Schindler (Dk. 60 Muja), Holse (Dk. 83 Celil Yüksel), Emre Kılınç, Dimata (Dk.73 Moundilmadji)

Net Global Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Efkan Bekiroğlu (Dk. 85 Menig), Moutoussamy, Charisis, Koita, Rodrigues (Dk. 61 Turgunboev), Simic (Dk. 46 Bekir Turaç Böke)

Gol: Dk. 9 Dimata (Reeder Samsunspor )

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Murat Paluli (Net Global Sivasspor )

Sarı kartlar: Dk. 40 Camara, Dk. 44 Moutoussamy, Dk. 45+1 Ali Şaşal Vural (Net Global Sivasspor ), Dk. 85 Celil Yüksel (Reeder Samsunspor )

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Net Global Sivasspor 1-0 yendi.

Sivasspor, bu sonuçla Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor'un ardından ligden düşen üçüncü takım oldu.

51. dakikada Bola'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Holse'nin sert vuruşunda ağlara giden meşin yuvarlağı, kaleci Ali Şaşal Vural çizgiden çıkardı.

76. dakikada ev sahibi takımın atağında Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü.

Samsunspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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