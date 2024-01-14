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Samsunspor Sivasspor maçında şehitler unutulmadı

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Samsunspor ile Sivasspor arasında oynanan Süper Lig müsabakasında, Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen kahraman askerler anıldı. Mücadele öncesi yapılan 1 dakikalık saygı duruşuyla şehitler için saygı gösterildi.

Samsunspor ile Sivasspor arasında oynanan Süper Lig müsabakasında, Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen kahraman askerler anıldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerler unutulmadı. Mücadele öncesi şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Teknik Direktör Bülent Uygun ve Sivassporlu oyuncular, siyah kol bandıyla sahaya çıkarken, futbolcular seremoniye üzerinde 'Başımız Sağ Olsun' yazılı siyah tişörtlerle çıktı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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